Кавказский узел

13:56, 22 апреля 2026

Омбудсмен Армении ответила Варданяну отказом на просьбу о визите в Азербайджан

Рубен Варданян и Анаит Манасян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе "Copilot"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный карабахский госминистр Рубен Варданян потребовал от правительства Армении участия в судьбе армянских пленных и попросил омбудсмена приехать в Азербайджан с делегацией родственников заключенных. Омбудсмен Анаит Манасян отказалась от визита, сославшись на отсутствие полномочий защищать армян за пределами страны.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля Бакинский военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Рубена Варданяна. Подсудимый, который возглавлял карабахское правительство несколько месяцев в период блокады Лачинского коридора, признан виновным в военных преступлениях. От подачи апелляционной жалобы Варданян отказался, пояснив, что не признаёт приговор актом правосудия.

Суд рассматривал дело бывшего госминистра Нагорного Карабаха с января 2025 года . На финальной стадии процесса Рубен Варданян запретил адвокату выступать и сам произнес заключительную речь, процитировав стихотворения азербайджанских классиков. Свою позицию он объяснил тем, что "это не суд, а судилище", на котором "не было никаких возможностей для нормального судебного процесса".

Манасян объяснила отсутствием полномочий свой отказ посетить заключенных армян

Омбудсмен Армении Анаит Манасян в ответ на просьбу Рубена Варданяна заявила, что не может проводить мониторинговые визиты в места лишения свободы за пределами страны, сообщает сегодня "Новости-Армения".

«Статус защитника прав человека РА [Республики Армения] предполагает, что он не может и не ведет переговоры от имени государства, а также не осуществляет внешнюю политику государства. Он действует исключительно в рамках законодательства РА и международных стандартов, в пределах мандата, предоставленного защитнику прав человека», - процитировало издание ответ Манасян Варданяну.

Соответственно, по словам Манасян, полномочия омбудсмена распространяются исключительно фиксацию предполагаемых нарушений прав человека со стороны госорганов и органов местного самоуправления Армении.

"Защитник прав человека РА имеет полномочия проводить мониторинговые визиты в места лишения свободы и может беспрепятственно использовать все свои инструменты в ходе таких визитов исключительно на территории РА", - приводится в публикации пояснение Манасян.

13 марта во время разговора с семьёй  Варданян попытался передать публичное обращение к омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой с просьбой о встрече. По его словам, спустя месяц после окончания судов ни он, ни другие осужденные лидеры Нагорного Карабаха не получили копий приговоров, а связаться с омбудсменом невозможно. Азербайджанская сторона прервала звонок.

Варданян требует от властей Армении участия в судьбе армянских пленных

Обращение Рубена Варданяна к омбудсмену Армении было передано в ходе телефонного разговора с семьёй и опубликовано 21 апреля в телеграм-канале, который ведут представители Варданяна.

В своем обращении Варданян призвал Анаит Манасян приехать в Баку и посетить армянских заключенных вместе с их родственниками. Он пояснил, что встречался с омбудсменом Азербайджана Сабиной Алиевой.

"В ходе разговора азербайджанским омбудсменом также упоминалось, что возможность Вашего визита в Баку уже обсуждалась, и азербайджанская сторона выразила готовность содействовать его организации. Однако эта инициатива пока не реализована", - пояснил Рубен Варданян в своем обращении.

Граждане Армении содержатся в азербайджанских тюрьмах длительное время без встреч с семьями и независимого мониторинга, а институт, обязанный защищать права граждан Армении, "демонстрирует отсутствие инициативы", подчеркнул бывший карабахский госминистр.

Отсутствие такой координации является фактическим отказом в единственном гуманитарном канале

"Вопросы, поднятые мной перед омбудсменом Азербайджана, требуют координации между омбудсменами обеих стран. Отсутствие такой координации является фактическим отказом в единственном гуманитарном канале", - заявил он.

Он попросил Манасян дать публичный ответ на вопросы о том, рассматривается ли возможность организации официального визита в Баку делегации с родственниками армянских пленных, как институт омбудсмена Армении планирует координацию с омбудсменом Азербайджана по гуманитарным вопросам, касающимся граждан Армении, и какие меры уже приняло ведомство армянского омбудсмена для защиты прав армянских пленных с момента их задержания.

"Игнорирование правительством Армении интересов граждан своей страны, незаконно удерживаемых в Азербайджане, несовместимо с обязательствами государства перед своими гражданами", - говорится в публикации.

Согласно заявлению представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) официально Азербайджан подтверждает факт удержания только 33 армянских военнопленных и гражданских лиц, однако армянские правозащитники заявляли о еще 80 пленных армянах. МККК с 3 сентября 2025 года прекратил деятельность своей миссии в Азербайджане по требованию правительства этой страны.

Напомним, Рубен Варданян лишь в сентябре 2022 года объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах, чтобы поддержать местных жителей, находящихся "в тяжелом психологическом состоянии". В октябре 2022 года Варданян согласился возглавить правительство, а госминистром стал 4 ноября 2022 года. Однако уже 23 февраля 2023 года Варданян был отправлен в отставку, пробыв в должности госминистра менее четырех месяцев. В этот период Варданяну пришлось искать решения проблем, с которыми столкнулись жители Нагорного Карабаха из-за блокады Лачинского коридора.

Позднее в бакинском суде защита Варданяна указывала, что обвинение инкриминирует ему события, которые произошли в том числе за много лет до его приезда в Карабах. Об этом же давали показания в суде и признанные потерпевшими граждане Азербайджана. В частности, они рассказали об обстрелах в Кельбаджарском районе, который перешел под контроль Баку еще в 2020 году, и в Зангиланском районе, который также был занят Азербайджаном в 2020 году.

В том же суде с января 2025 года рассматривалось дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха, задержанных в сентябре-октябре 2023 года. Им были предъявлены обвинения по 20 статьям Уголовного кодекса, в том числе в военных преступлениях. Все подсудимые отказались признать вину, но 5 февраля суд приговорил их к пожизненным и длительным срокам лишения свободы.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха" и "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
