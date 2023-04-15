Глава Ингушетии отчитался о четырех убитых силовиками в КТО

15 апреля 2023, 13:44

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Четыре человека убиты и двое задержаны за время контртеррористической операции в Малгобекском районе, объявил сегодня глава Ингушетии. Власти сообщили также о задержании девяти жителей Ингушетии и Чечни, подозреваемых в пособничестве боевикам.

Как писал "Кавказский узел", после обстрела поста ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии в ночь на 28 марта в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них (Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев) были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым еще дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок - 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте, а силовики при этом оба раза понесли потери. 7 апреля один из четырех разыскиваемых (Амир Боков) сдался полиции, на следующий день стало известно о задержании еще одного, Микаила Мошхоева. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев.

Во время перестрелки в Зязиков-Юрте погибли три сотрудника полиции, еще восемь силовиков получили ранения. Эти потери стали наибольшими по числу жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, подсчитал "Кавказский узел". Подробности этой серии инцидентов собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

За время контртеррористической операции в Малгобекском районе силовиками убиты четыре человека, сообщил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, пояснив, что делает заявление как председатель антитеррористической комиссии республики.

"В Малгобекском районе в ходе КТО нейтрализовано четверо бандитов и ещё двое задержаны. Операция по пресечению деятельности вооруженной группы бандитов продолжается. В марте и апреле текущего года они совершили ряд нападений на представителей сил правопорядка, в результате чего трое сотрудников полиции погибли, пятнадцать получили ранения различной степени тяжести", - написал он в своем телеграм-канале.

Участники атак на силовиков "объявили себя сторонниками запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ", говорится в публикации Калиматова. Когда и где силовиками были убиты еще два человека, глава региона не уточнил. МВД по Ингушетии, Национальный антитеррористический комитет и Росгвардия, по состоянию на 13.32 мск, не сообщали на своих сайтах о новых перестрелках в рамках КТО в Ингушетии.

По данным пресс-службы главы Ингушетии, задержаны также девять "пособников бандгруппы" – жителей Ингушетии и Чечни, сообщает сегодня ТАСС. "На основании их показаний были обнаружены схроны с оружием и боеприпасами, а также установлены и задержаны девять жителей Ингушетии и Чеченской Республики, оказывавшие пособническую помощь преступникам при их передвижении и поиске укрытия", - цитирует заявление пресс-службы издание.

Напомним, 12 апреля Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские силовики задержали в селе Гвардейское Надтеречного района участника вооруженных нападений на силовиков в Ингушетии. По данным источников в силовых структурах, задержанный - житель села Аки-Юрт Малгобекского района Рамзан (по другим данным, Рамазан) Бабуев, который помогал объявленным в розыск скрываться после нападения на пост ДПС.

14 апреля источники сообщили, что ингушские силовики нашли гранату в машине жителя села Аки-Юрт Арби Бабуева, который приходится двоюродным братом задержанному в Чечне Рамзану Бабуеву. У другого жителя села, Илеза Баймурзаева, найдено взрывное устройство, состоящее из выстрела ВОГ-17М и взрывателя ручных осколочных гранат.

Информацию о найденной у Арби Бабуева гранате сегодня прокомментировал читатель "Кавказского узла" с ником ricky_armstrong.

"Понятное дело, взялись за родных Бабуева, что был задержан в Чечне. Тоже станут "пособниками"", - написал он в комментарии к этой новости, отметив, что выстрел к гранатомету со взрывателем неофициально называется "хаттабка". "Утверждения в том, что брат Рамзана Бабуева возил с собой в машине ручную гранату, представляются выдумкой. Какой, извините, дурак, будет таскать с собой боеприпасы или оружие, зная, что его родственник задержан? Понятно же, что будут обыскивать дома и проверять всех близких", - указал автор комментария.

Ранее, 4 апреля, отец Мовсара Коттоева публично отказался от мести за сына. 1 апреля тейп Боковых обратился к другим ингушским тейпам и сообщил, что помогает силовикам в поиске своего родственника. Тейп Оздоевых обратился к Адаму Оздоеву с призывом вернуться домой. В свою очередь родственники Мошхоева исключили его из своего тейпа, а родные Гуражева заявили, что не причастны к его действиям.

Решение о том, исключить провинившегося члена семьи из тейпа или ограничиться порицанием, зависит от многих факторов, в том числе от мнения старейшин, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы реакцию тейпов. Позиция тейпа может сильно повлиять на жизнь изгоя, отметили они.

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