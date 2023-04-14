Силовики нашли гранату у родственника Рамзана Бабуева

14 апреля 2023, 13:45

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Ингушские силовики нашли гранату у жителя села Аки-Юрт, который приходится двоюродным братом задержанному в Чечне Рамзану Бабуеву. У другого жителя села найдено взрывное устройство, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские силовики задержали в селе Гвардейское Надтеречного района участника вооруженных нападений на силовиков в Ингушетии. По данным источников в силовых структурах, что задержанный - житель села Аки-Юрт Малгобекского района Рамзан (по другим данным, Рамазан) Бабуев, который помогал объявленным в розыск скрываться после нападения на пост ДПС.

При обстреле поста ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии в ночь на 28 марта были ранены двое полицейских, а нападавшим удалось скрыться. В розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии, позднее двое из них были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым еще дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок - 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зазиков-Юрте, а силовики при этом оба раза понесли потери. 7 апреля один из четырех разыскиваемых сдался полиции, на следующий день стало известно о задержании еще одного. Подробности этой серии инцидентов собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

Силовики нашли взрывные устройства в домах двух жителей Малгобекского района, один из которых - двоюродный брат задержанного в Чечне Рамзана Бабуева, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах Ингушетии.

"Сотрудники республиканского ЦПЭ и УФСБ по Ингушетии в селе Аки-Юрт по улице Осканова, где проживает 34-летний Илез Баймурзаев, обнаружили самодельное взрывное устройство, состоящее из выстрела ВОГ-17М и взрывателя ручных осколочных гранат УЗРГМ-2, пригодное для осуществления взрыва", - приводит слова источника "Интерфакс-Юг".

По данным источника, в том же селе под водительским сиденьем машины местного жителя Арби Бабуева найдена ручная граната РГД-5 с его отпечатками пальцев. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), оба помещены в изолятор временного содержания.

Эту же информацию со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила сегодня интернет-газета "Ингушетия". По данным источника издания, Арби Бабуев - двоюродный брат задержанного в Чечне жителя Аки-Юрта Рамзана Бабуева, второй задержанный – сотрудник МЧС.

Силовики считают, что задержанные связаны с участниками нападений на пост ДПС и на ингушских силовиков в начале апреля, пишет издание.

МВД по Ингушетии, по состоянию на 13.28 мск, не сообщило на своем сайте и в телеграм-канале о задержании подозреваемых и о начале расследования уголовного дела.

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