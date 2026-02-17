×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:52, 17 февраля 2026

Муса Мальсагов освобожден из колонии в Волгоградской области

Муса Мальсагов. Фото: https://memohrc.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ингушский общественный деятель Муса Мальсагов, осужденный на девять лет по делу лидеров протеста, вышел на свободу, полностью отбыв срок. 

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года из колонии освободилась Зарифа Саутиева, в феврале 2025 года вышли на свободу Багаудин Хаутиев и Барах Чемурзиев. 1 апреля 2025 года был освобожден Исмаил Нальгиев, и в местах лишения свободы оставались из семи осужденных трое - Муса Мальсагов и старейшины Ахмед Барахоев и Малсаг Ужахов. Саутиева и Нальгиев после освобождения отпраздновали свадьбу.

Семь ингушских активистов были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. В июле 2023 года апелляционный суд оставил приговор в силе, при этом ужесточив активистам условия дополнительного наказания. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Родственники и друзья Мусы Мальсагова встретили его на выходе из колонии в Волгоградской области, где политзаключенный отбывал срок, сообщила сегодня “Фортанга”. 

Проект опубликовал видео с Мальсаговым, снятое после освобождения политзаключенного. Близкие, встретившие Мальсагова, поздравили его с освобождением.

“Выход Мусы Мальсагова на свободу сегодня воспринимается как символический момент — не только для его семьи, но и для всего гражданского общества Ингушетии”, - отмечает Telegram-канал The Magas Times.

Ранее сегодня на свободу из колонии в Ярославской области вышел старейшина Ахмед Барахоев. “Мы ждали и дождались. Дай Аллах, чтоб мы также дождались возмездия тем, кто их посадил”, - прокомментировал новость об освобождении обоих политзаключенных на странице “Фортанги” в Facebook* пользователь Руслан Беков. 

Мальсагов и Барахоев, вместе с еще остающимся в заключении Малсагом Ужаховым были приговорены к наиболее длительным срокам по "ингушскому делу". Освобождение Ужахова ожидается в конце февраля. 

Также к девятилетнему сроку был приговорен бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров, ставший восьмым осужденным по "ингушскому делу". Приговор Погорову, который находился в федеральном розыске и был задержан в феврале 2021 года, вынесли только в ноябре 2025 года. 

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг. Его проведение было разрешено до вечера, но протестующие остались на ночь. На следующее утро, 27 марта, силовики применили силу против протестующих. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. Семь лидеров протеста показательно получили длительные сроки за мирный протест, на котором призывали не допустить беспорядков, прокомментировали решение суда российские журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 18.12.25, https://t.me/mod_russia/59569.
15:54, 20 декабря 2025
Официальные потери юга России в зоне СВО превысили 8300
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 07.12.25, https://t.me/mod_russia/59199.
06:42, 12 декабря 2025
Официальные потери юга России на Украине превысили 8200 человек
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 9.10.25, https://t.me/mod_russia/57396
20:28, 10 октября 2025
Людские потери юга России на Украине превысили 7600 человек
Задержание Александра Пономарева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:18, 24 сентября 2025
За неделю с 15 по 21 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 19.09.25, https://t.me/mod_russia/56775.
00:40, 22 сентября 2025
Власти назвали имена более 7450 убитых в зоне СВО бойцов с юга России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Последние записи в блогах
Фото
21:16, 22 ноября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Фото
17:13, 24 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Параллельная реальность. Пожизненно осужденный жалуется на нарушение его прав
Фото
15:56, 6 октября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Горная Ингушетия!
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru
17 февраля 2026, 16:58
Родственник Мовсара Коттоева осужден по делу о помощи боевикам

Задержание выходца из Чечни в Армении. Скриншот видео https://www.police.am/news/view/police100226.html
17 февраля 2026, 14:04
Уроженец Чечни депортирован из Армении после угроз убийством дочери

Пожар. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17 февраля 2026, 12:05
Пожар на кубанском нефтезаводе произошел после атаки БПЛА

Руфат Сафаров. Фото: https://jam-news.net/ru
17 февраля 2026, 10:30
Руфат Сафаров назвал свое уголовное дело местью за правозащитную работу

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше