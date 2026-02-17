Муса Мальсагов освобожден из колонии в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ингушский общественный деятель Муса Мальсагов, осужденный на девять лет по делу лидеров протеста, вышел на свободу, полностью отбыв срок.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года из колонии освободилась Зарифа Саутиева, в феврале 2025 года вышли на свободу Багаудин Хаутиев и Барах Чемурзиев. 1 апреля 2025 года был освобожден Исмаил Нальгиев, и в местах лишения свободы оставались из семи осужденных трое - Муса Мальсагов и старейшины Ахмед Барахоев и Малсаг Ужахов. Саутиева и Нальгиев после освобождения отпраздновали свадьбу.

Семь ингушских активистов были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. В июле 2023 года апелляционный суд оставил приговор в силе, при этом ужесточив активистам условия дополнительного наказания. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Родственники и друзья Мусы Мальсагова встретили его на выходе из колонии в Волгоградской области, где политзаключенный отбывал срок, сообщила сегодня “Фортанга”.

Проект опубликовал видео с Мальсаговым, снятое после освобождения политзаключенного. Близкие, встретившие Мальсагова, поздравили его с освобождением.

“Выход Мусы Мальсагова на свободу сегодня воспринимается как символический момент — не только для его семьи, но и для всего гражданского общества Ингушетии”, - отмечает Telegram-канал The Magas Times.

Ранее сегодня на свободу из колонии в Ярославской области вышел старейшина Ахмед Барахоев. “Мы ждали и дождались. Дай Аллах, чтоб мы также дождались возмездия тем, кто их посадил”, - прокомментировал новость об освобождении обоих политзаключенных на странице “Фортанги” в Facebook* пользователь Руслан Беков.

Мальсагов и Барахоев, вместе с еще остающимся в заключении Малсагом Ужаховым были приговорены к наиболее длительным срокам по "ингушскому делу". Освобождение Ужахова ожидается в конце февраля.

Также к девятилетнему сроку был приговорен бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров, ставший восьмым осужденным по "ингушскому делу". Приговор Погорову, который находился в федеральном розыске и был задержан в феврале 2021 года, вынесли только в ноябре 2025 года.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг. Его проведение было разрешено до вечера, но протестующие остались на ночь. На следующее утро, 27 марта, силовики применили силу против протестующих. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. Семь лидеров протеста показательно получили длительные сроки за мирный протест, на котором призывали не допустить беспорядков, прокомментировали решение суда российские журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".