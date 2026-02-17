Ахмед Барахоев освободился из колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Старейшина Ахмед Барахоев, который был осужден по "ингушскому делу", вышел из колонии. Также сегодня истек срок наказания ингушского активиста Мусы Мальсагова, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года из колонии освободилась Зарифа Саутиева, в феврале 2025 года вышли на свободу Багаудин Хаутиев и Барах Чемурзиев. 1 апреля 2025 года был освобожден Исмаил Нальгиев, и в местах лишения свободы оставались из семи осужденных трое - Муса Мальсагов и старейшины Ахмед Барахоев и Малсаг Ужахов. Саутиева и Нальгиев после освобождения отпраздновали свадьбу.

Семь ингушских активистов были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. В июле 2023 года апелляционный суд оставил приговор в силе, при этом ужесточив активистам условия дополнительного наказания. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Бараху Чемурзиеву назначено восемь лет административного надзора Ингушскому активисту Бараху Чемурзиеву, который в феврале полностью отбыл срок по делу об экстремистском сообществе, суд назначил восемь лет административного надзора.

Сегодня на свободу вышел Ахмед Барахоев, сообщил в своем телеграм-канале адвокат Калой Ахильгов, напомнив, что его адвокатское бюро защищало Барахоева.

"Также сегодня выходит на свободу еще один осужденный по этому же делу Муса Мальсагов. Хороший день сегодня", - написал он. По состоянию на 15.58 мск, адвокат не уточнил, покинул ли Мальсагов колонию.

Таким образом, в местах лишения свободы остаются двое осужденных по "ингушскому делу": Малсаг Ужахов, который должен освободиться в конце февраля, и бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров, пишет RusNews.

Ахмед Погоров находился в федеральном розыске по делу о столкновениях на митинге в Магасе. Его задержали в феврале 2021 года и обвинили в организации насилия в отношении силовиков и участии в экстремистском сообществе. Адвокаты исключили объединение дела Погорова с делами других лидеров ингушского протеста, так как из-за этого пришлось бы начинать все следствие с начала. В ноябре 2025 года Ахмед Погоров был приговорен к девяти годам колонии. Он стал восьмым осужденным по «ингушскому делу».

ЕСПЧ присудил компенсацию Зарифе Саутиевой Европейский суд по правам человека признал, что власти России нарушили в отношении ингушской активистки Зарифы Саутиевой статью о запрете пыток и бесчеловечного обращения, и назначил ей 1000 евро компенсации, хотя Россия не считает себя обязанной исполнять решения Евросуда.

Преследование Погорова, как и других ингушских активистов, ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, заявили правозащитники.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг. Его проведение было разрешено до вечера, но протестующие остались на ночь. На следующее утро, 27 марта, силовики применили силу против протестующих. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты активистов.

Семь лидеров протеста показательно получили длительные сроки за мирный протест, на котором призывали не допустить беспорядков, прокомментировали решение суда российские журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".