"Мемориал"* признал Ахмеда Погорова политзаключенным

28 апреля 2021, 16:37

Преследование Ахмеда Погорова, как и других ингушских активистов, ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти. Правозащитники требуют немедленного освобождения ингушских активистов, сообщил сегодня правозащитный центр.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля силовики задержали бывшего главу управления МВД по Ингушетии, сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова, объявленного в розыск по делу о митинге в Магасе. 22 апреля Нальчикский горсуд продлил срок содержания под стражей Ахмеду Погорову до 25 июня.

Ахмед Погоров с 27 апреля 2019 года находился в федеральном розыске по делу о столкновении активистов и силовиков на митинге в Магасе, который прошел в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение в организации насилия в отношении силовиков на митинге в Магасе в 2019 году. Лидеры ингушского протеста ставили целью не допустить кровопролития, предотвратить насилие, прокомментировал обвинения Погорову юрист Магомед Муцольгов. Адвокаты исключили объединение дела Погорова с делами других обвиняемых, так как из-за этого пришлось бы начинать все следствие с начала.

Правозащитный центр "Мемориал"* считает Ахмеда Погорова политическим заключённым. "Его преследование, как и преследование других лидеров ингушской оппозиции, направлено на прекращение публичной критики власти, а лишение свободы применено исключительно в связи с ненасильственным осуществлением свободы мирных собраний и ассоциаций", - сообщил сегодня правозащитный центр.

Ахмед Погоров, также как и другие лидеры ингушского протеста, не организовывал насилия на митинге, отмечается в сообщении. "Нет доказательств того, что Погоров имел умысел на причинение вреда здоровью росгвардейцев, организовывал насилие против них или руководил им. Наоборот, судя по видеозаписям, показаниям "потерпевших", свидетельствам очевидцев, лидеры оппозиции призывали манифестантов разойтись и не допускать столкновений, - отмечается в сообщении на сайте организации.

Лидеры ингушского протеста на создавали экстремистского сообщества. "Нельзя рассматривать в качестве призывов к совершению противоправных деяний призывы к мирному осуществлению права на свободу собраний (статья 31 Конституции РФ), власти народа (статья 2 Конституции РФ) и участию граждан в управлении делами государства (статья 32 Конституции РФ)", - говорится в сообщении.

Главные цели "ингушского дела" — "обезглавить протестное движение в республике и преподать "урок" всем регионам России. Уголовное преследование Ахмеда Погорова и других лидеров ингушской оппозиции — очередной шаг на пути подавления законной общественной активности, прав и свобод не только жителей Ингушетии, но и граждан России в целом", подчеркнул правозащитный центр. Организация потребовала немедленно освободить Ахмеда Погорова и других лидеров ингушской оппозиции.

Жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта 2019 года произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии. Все уголовные дела рассматриваются судами на Ставрополье.

Новости о задержаниях ингушских активистов публикуются в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.