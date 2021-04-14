Процесс по делу лидеров ингушского протеста взят правозащитниками под общественное наблюдение

14 апреля 2021, 18:42

Правозащитник Олег Орлов, который 13 апреля вошел в процесс по делу ингушских активистов как общественный защитник Зарифы Саутиевой, назвал своей задачей на данном этапе обеспечить необходимое ей медобслуживание. Представители правозащитных организаций представляют интересы и других подсудимых на процессе, все они считают, что суд должен вынести оправдательный приговор.

Как писал "Кавказский узел", дело Зарифы Саутиевой и еще шести лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском горсуде. Правозащитный центр "Мемориал"* признал всех семерых обвиняемых политзаключенными. Почти все допрошенные участники процесса дали показания в пользу обвиняемых. На заседании суда 6 апреля пять свидетелей обвинения из числа сотрудников Росгвардии заявили, что не получили никаких увечий на митинге в Магасе, сообщил адвокат Магомед Куриев.

Жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов".

Правозащитники надеются на оправдательный приговор

13 апреля в судебное разбирательство над ингушскими активистами введен в качестве общественного защитника член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов. Он представляет защиту Зарифы Саутиевой. Помимо Орлова в разбирательство введены также ряд общественных деятелей, среди которых председатель движения "За права человека"* Лев Пономарев, глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков, правозащитник, председатель Ингушского регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов.

«Общественные защитники есть у каждого подсудимого. Это самые разные люди. Часть из них – из Ингушетии, часть – из других регионов. Таким образом мы закрыли последнюю возможность защитить людей. Я решился на защиту Зарифы, потому что ее интересы в суде представляют два адвоката, нанятые «Мемориалом»* - один московский, другой ингушский», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Олег Орлов.

Правозащитник пока не ознакомился со всеми материалами дела в связи с их объемом. «Со всеми 180 томами не ознакомился, но сейчас будут знакомиться. Получу их в электронном виде. Время ознакомления общественным защитникам по закону судом не предоставляется. Впрочем, у общественного защитника и нет обязательства знакомиться со всеми материалами дела», - пояснил он.

Орлов преследует цель повысить возможности защиты Саутиевой. По его словам, общественный защитник должен выступать на суде «от имени общества» и «не столько юридически, а сколько представлять общественные интересы».

«Главная моя задача на данный момент – это обеспечить Зарифе медицинское обслуживание, поскольку она страдает от диабета. Мои действия согласовываются с адвокатом», - рассказал Орлов.

6 апреля адвокат Зарифы Саутиевой сообщил, что состояние ее здоровья за последние дни ухудшилось, ей требуется консультация врача-эндокринолога, которого можно будет вызвать после того, как станут известны результаты анализов. Саутиева нуждается в адекватном медицинском обследовании в клинике, однако вывезти ее туда из СИЗО — неразрешимая задача, заявил 8 апреля адвокат.

Правозащитник не планирует посещать каждое судебное заседание. У общественных защитников данных обязательств нет. Кроме того, суд проходит в аудитории, где мало места. Пока что Орлов посетил только одно судебное заседание.

Он надеется на оправдательный приговор участникам ингушского дела. «Об исходе гадать не буду. Но от себя могу сказать, что с точки зрения права, очевидно, что подсудимые должны быть оправданы. На заседании 13 апреля все свидетели обвинения и потерпевшие в выступлениях не привели ни одного факта, свидетельствующего в пользу обвинения. Они не указывали, что именно подсудимые готовили насилие, опасное для жизни Росгвардии. Да, были столкновения с правоохранителями, Кто-то говорил, что силовое сопротивление было организованным, кто-то это отрицал. Но никто из допрошенных на суде не говорил про подсудимых, что именно они организовывали противостояние», - подчеркнул Орлов.

Руслан Муцольгов участвует в процессе в качестве общественного защитника Багаудина Хаутива с февраля. Ему удалось ознакомиться с материалами дела.

«Я вошел в дело, потому что хочу помочь своим друзьями и соратникам, лидерам народного протеста. Я ни в коем случае не заменяю защиту [адвокатов], а лишь дополняю ее. Посетить каждое заседание не получится, но буду делать это по мере возможности. Сейчас дело находится на стадии изучения материалов судом, затем последуют прения сторон, это более активная фаза», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Руслан Муцольгов, не уточнив, на скольких заседаниях уже побывал. На последнем заседании он не присутствовал.

По мнению Муцольгова, следствие не обладает доказательствами вины подсудных, все они уверены, что дело носит политический характер, раздуто и сфабриковано.

Валерий Хатажуков выступает общественным защитником Мусы Мальсагова. Хатажуков присутствовал на двух судебных заседаниях – 9 и 10 марта. На них велся допрос двух секретных свидетелей обвинения. По словам Хатажукова, на заседаниях он «лишний раз убедился, что позиция обвинения не выдерживают никакой критики».

«На допросе я не услышал ничего, что подтвердило бы, что акцию 26-27 марта можно назвать митингом. На вопросы, были ли выступления активистов, кто является организатором, были ли озвучены лозунги, все свидетели ответили отрицательно. Свидетелей спрашивали, призывали ли подсудимые к чему-то присутствующих на акции? Ответ также был отрицательным. Свидетели сообщили, что подсудимые, наоборот, способствовали тому, чтобы контакты с Росгвардией закончились, уводили людей с площади», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Валерий Хатажуков.

Целью вступления в процесс правозащитник назвал привлечение внимания общественности к ситуации с ингушскими заключенными и ко всему процессу в целом. Также Хатажуков хочет «продемонстрировать солидарность с подследственными».

«Планирую посещать каждое заседание. Вчера (13 апреля) не получилось, сегодня оно было отменено. Ранее был только на двух. Что касается перспектив дела, то, если говорить с правовой и формальной стороны, то приговор должен быть оправдательным. Но мы понимаем, что решение будет политическое. Невозможно говорить, что суд примет объективное решение», - отметил правозащитник.

«Хочу обратить внимание жителей Северного Кавказа: ингушский процесс говорит нам – мол, если вы выйдите за политические рамки и даже если будете оставаться в рамках закона, то вот что с вами будет. Нам говорят - сидите и не рыпайтесь. Когда я говорю об ингушском протесте, то не позволяю себя комментировать проблему границу Чечни и Ингушетии. При нормальных условиях проблема была бы решена», - заключил Хатажуков.

Никто из допрошенных силовиков не заявил, что считает себя потерпевшим

По словам Орлова, 13 апреля некий засекреченный потерпевший из числа Росгвардии в суде говорил, что не может вспомнить лиц тех, кто именного его атаковал. «В то же время он уверенно сказал, что среди протестующих были «люди с бородами, возрастные», которые останавливали молодежь, оттаскивали ее. И это были люди, благодаря которым попавшая в окружение Росгвардия смогла отойти. Кто эти старейшины? Это те, кто сидит на скамье подсудимых», - рассказал правозащитник.

Он обратил внимание, что на судебном заседании никто из допрошенных не заявил, что считает себя потерпевшим. «То есть следствие так считает, а сами люди – нет. Нонсенс. Телесных повреждений нет. На суде росгвардейцы рассказывали, что кто-то получил неким предметом в шлем, щит, ногу. Но никто не сказал, что испытал боль. Экипировка росгвардейца такова, что это вряд ли возможно. На суде были допрошены командированные росгвардейцы, это не ингуши. Они говорили, что не понимали языка, на котором говорили протестующие», - рассказал Орлов.

Правозащитник подметил, что у подсудимых было бодрое настроение. «Мне удалось пообщаться с подсудимыми. Люди вызывают симпатию, и, может, быть именно поэтому осуществляется попытка отделить их от общества – суд перенесли в Ессентуки, ограничиваются посещения, общение с журналистами. Эта сидящая группа не угнетена, они поддерживают друг друга, оптимистичны, улыбаются, шутят, держатся мужественно. Они ощущают себя правыми», - сказал Орлов.

Следующее заседание суда должно было состояться сегодня, 14 апреля. Однако, как объяснил Орлов, оно не состоялось, потому что ранее сделали то, что планировали на сегодня: сначала допросили потерпевших, во второй половине дня зачитывали прослушку телефонов разговоров обвиняемых. Следующее заседание намечено на вторник, 20 апреля, сообщил Орлов.

Напомним, обвиняемые по делу о митинге в Магасе объявили голодовку и отказались принимать дальнейшее участие в процессе в знак протеста против решения суда, который 16 марта постановил вернуть под стражу активистку Зарифу Саутиеву спустя неделю после ее перевода под домашний арест. 23 марта активисты прекратили голодовку, объяснив это решение просьбами муфтията и Совета тейпов Ингушетии. В тот день они не смогли принять участия в заседании суда из-за плохого самочувствия. 30 марта адвокаты сообщили, что состояние здоровья Барахоева и Чемурзиева улучшилось, а Саутиева попросила администрацию СИЗО обеспечить ей медицинское наблюдение.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа — на тематической странице "Преследование активистов".

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.