Адвокат сообщил об ухудшении состояния здоровья Саутиевой

07 апреля 2021, 05:28

Состояние здоровья Зарифы Саутиевой за последние дни ухудшилось, ей требуется консультация врача-эндокринолога, которого можно будет вызвать после того, как станут известны результаты анализов, рассказал ее защитник Билан Дзугаев.

"Кавказский узел" информировал, что лидеры ингушского протеста, обвиняемые по делу о митинге в Магасе, объявили голодовку и отказались принимать дальнейшее участие в процессе в знак протеста против решения суда, который 16 марта постановил вернуть под стражу активистку Зарифу Саутиеву спустя неделю после ее перевода под домашний арест. 23 марта активисты прекратили голодовку, объяснив это решение просьбами муфтията и Совета тейпов Ингушетии. В тот день они не смогли принять участия в заседании суда из-за плохого самочувствия. 30 марта адвокаты сообщили, что состояние здоровья Барахоева и Чемурзиева улучшилось, а Саутиева попросила администрацию СИЗО обеспечить ей медицинское наблюдение. Росгвардейцы на суде 6 апреля заявили, что не получили увечий на митинге.

Дело Зарифы Саутиевой и еще шести лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском горсуде. Правозащитный центр "Мемориал"* признал всех семь обвиняемых политзаключенными. Почти все допрошенные участники процесса дали показания в пользу обвиняемых.

Адвокат Зарифы Саутиевой Билан Дзугаев рассказал 6 апреля после заседания суда корреспонденту "Кавказского узла", что в последнее время ухудшилось состояние здоровья его подзащитной, которой требуется консультация врача, чтобы он назначил курс лечения в соответствии с заболеваниями Саутиевой.

«Однако для того, чтобы вызвать в СИЗО врача-эндокринолога, нужно сделать необходимые анализы. В условиях СИЗО такие анализы сделать нереально. Поэтому для этого сотрудники СИЗО разрешили подключить родственников, чтобы они принесли специальные пробирки для сбора анализов. Только после этого, когда будут известны результаты анализов, можно приглашать врача», - рассказал Дзугаев.

Он также отметил, что со стороны руководства СИЗО никаких препятствий нет, но нет и возможности материального обеспечения всех этих манипуляций. «Поэтому из-за различных бюрократических согласований все затягивается. В любом случае, как только будут получены ответы на анализы, мы сразу вызовем врача. Пока Зарифа принимает те лекарства, которые ей передают родственники, и которые были приписаны лечащим врачом еще до задержания. С тех пор прошло два года, к тому же моя подзащитная получила стресс, когда ее сначала отправляют под домашний арест, а через шесть дней возвращают в СИЗО. Плюс то, что Зарифа подключилась к голодовке. Все это, естественно, сказывается негативно на ее здоровье. Моей подзащитной необходимо постоянное врачебное наблюдение», - считает адвокат.

Когда защита готовила документы для изменения меры пресечения, все медицинские документы, справки были заверены нотариально, добавил Дзугаев. «А потом мы узнаем, что все документы, все заключения врачей, медицинские справки, все было подвергнуто тщательной проверке. И даже после всего этого они вернули Зарифу в СИЗО, хотя по всем документам было ясно, что Зарифа Саутиева больна, и ей требуется если не госпитализация, то постоянное врачебное наблюдение», - сказал адвокат.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа — на тематической странице "Преследование активистов".

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.