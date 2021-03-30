Состояние Барахоева и Чемурзиева улучшилось после отказа от голодовки

30 марта 2021, 16:30

Самочувствие ингушских активистов Ахмеда Барахоева и Бараха Чемурзиева улучшилось спустя неделю после прекращения голодовки, а Зарифа Саутиева попросила администрацию СИЗО обеспечить ей медицинское наблюдение, рассказали адвокаты. Засекреченный свидетель обвинения по делу активистов, по данным защиты, переведен в статус потерпевшего.

Как писал "Кавказский узел", неделю назад, 23 марта, Ахмед Барахоев, Барах Чемурзиев и Малсаг Ужахов, с 17 по 23 марта проводившие голодовку, не смогли принять участия в заседании суда из-за плохого самочувствия, и заседание не состоялось.

Лидеры ингушского протеста, обвиняемые по делу о митинге в Магасе, объявили голодовку и отказались принимать дальнейшее участие в процессе в знак протеста против решения Ставропольского краевого суда от 16 марта - суд постановил вернуть под стражу активистку Зарифу Саутиеву, отпущенную из СИЗО всего за неделю до этого.

Сегодня на заседании суда был допрошен засекреченный свидетель, переведенный в статус потерпевшего, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бараха Чемурзиева Магомед Абубакаров. "Его ударили палкой (на митинге), телесных повреждений не было, но он испытал боль, с его слов. Сам он никуда не обращался, рапорт не подавал, не знает, возбуждено ли дело в отношении него или нет. Говорит, что на следствии опознал на видео человека, который его ударил. Причину, почему он потерпевший, он не может пояснить. Его вызывали следователи, и он стал потерпевшим... Мало того, он не ознакомлен с материалами дела, это прямое нарушение статьи 216 Уголовно-процессуального кодекса: потерпевший должен ознакомиться с материалами следствия", - рассказал адвокат.

По его словам, Барахоев и Чемурзиев "чувствовали себя неважно" на момент окончания голодовки, и защита "подробно исследует вопрос" их медицинского обследования. "Врачи осматривали их, и мы по этому поводу будем разговаривать с ними, уточним, в каких лекарствах и лечении они нуждаются. Они чувствуют себя лучше, жалоб нет", - сказал Магомед Абубакаров.

Адвокат Джабраил Куриев, представляющий интересы Малсага Ужахова, сообщил, что его подзащитный "отказывается обращаться к врачам самостоятельно, потому что не хочет затягивать процесс". "Ужахов в ущерб своему здоровью не хочет, чтобы другие страдали из-за него", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

23 марта Джабраил Куриев назвал состояние Ужахова "критическим". "Если раньше у него давление поднималось до 160-180, то на данный момент, после голодовки, оно уже перевалило за 200", - сказал он.

Зарифу Саутиеву уже перевели в СИЗО, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" ее адвокат Билан Дзугаев. "Зарифу перевели в СИЗО почти сразу же. Она не очень хорошо себя чувствует, ей необходимо сдать анализы, и она попросила администрацию СИЗО, чтобы она могла это сделать, так как нуждается в постоянном наблюдении врачей... Но в СИЗО нет возможности оказывать полноценный медицинский уход, нет условий, нет соответствующих врачей, медикаментов. Нужны специалисты со стороны, их нужно приводить с улицы. Передать лекарства не проблема, но чтобы эти лекарства выписали, нужен врач, его наблюдение", - пояснил Билан Дзугаев.

Дело Зарифы Саутиевой и еще шести лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском горсуде. 1 Правозащитный центр "Мемориал"* признал всех семерых обвиняемых политзаключенными. Почти все допрошенные участники процесса дали показания в пользу обвиняемых.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа — на тематической странице "Преследование активистов".

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.