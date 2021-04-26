Магомед Даудов. Скриншот Чеченская государственная телерадиокомпания grozny.tv https://grozny.tv/news/society/40400

26 апреля 2021, 17:40

Даудов согласился обсудить с ингушскими активистами вопрос о спорных землях

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов согласился с предложением лидеров ингушского движения "Мехк-Кхел" обсудить вопрос о спорных землях и указал в качестве места встречи Пятигорск. Пользователи YouTube усомнились в своевременности такой встречи.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2018 года руководители Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе, которое вызвало массовые протесты среди ингушей. В марте 2019 года на акции в Магасе произошли столкновения между протестующими и силовиками. За этим событием последовали массовые аресты ингушских активистов. К 16 апреля 2021 года были осуждены 34 активиста. С ноября 2020 года на Ставрополье рассматривается дело семи лидеров ингушских протестов, обвиненных в создании экстремистского сообщества.

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Ингушское движение "Мехк-Кхел" разместило вечером 25 апреля на своем YouTube-канале обращение к спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову. Нужно встретиться и оценить аргументы, которые приводят в споре о землях чеченская и ингушская стороны, призвали сопредседатели движения Сираждин Султыгов и Муса Албогачиев. "Никто не будет никому дарить земли, Магомед. Чеченцы не будут, ингуши не будут", - говорят они на видео, переведенном "Кавказским узлом".

Стоп-кадр обращения сопредседателей ингушского движения "Мехк-Кхел" к Магомеду Даудову, https://www.youtube.com/watch?v=Twr3wqsGJVUК 17.40 мск 26 апреля это обращение собрало 3696 просмотров и 542 комментария, на 253 отметки "нравится" приходится 53 отметки "не нравится". У канала 5,18 тысячи подписчиков.

Часть комментаторов выразила сомнение в том, что такая встреча своевременна. "Оставьте, братья. Сейчас позиции ингушей слабы, и вы это прекрасно и лучше меня знаете. Ингушетия на данный момент сирота, и когда все так плачевно, не стоит делать эти встречи. Еще придет время, когда позиции будут сильны или на равных - тогда и надо проводить встречи, круглые столы!" - призвал сегодня MLSG K[ing], собрав 17 "лайков". "В настоящее время такие встречи не имеют смысла, так как вопрос все равно будет решаться по принципу "кто ближе к телу, тот и прав". Тем более с людьми без чести и совести", - заявила сегодня Maga Dutchman.

"Все-таки, как одиноки ингуши. Соседи крышу имеют, все возможные <связи> с Кремлем, у них за народ глава выступает. А тут простые люди должны отстаивать права людей, глава как будто ни при чем. И все равно так достойно держатся. Респект, это дух!" - написала Стелла Ла.

Заур Султыгов указал, что неясны полномочия участников готовящихся разбирательств по вопросу о землях. "Я не сомневался, что мы согласимся на встречу и шариатский суд. Другое дело, какие полномочия у Даудова или Султыгова в случае, когда окажется, что нужно передать какой-нибудь район тем или другим", - написал пользователь хостинга. "Трудность в том, что в Чечне все решает один человек. Стоит ли нам говорить с людьми, которым запрещено иметь свое мнение?" - высказал сомнения Мит Оти.

Мухарбек Евлоев призвал лидеров "Мехк-Кхел" не соглашаться на переговоры в Чечне. "Чечен[ц]ы всегда кричат, что ингуши не идут на шариатский суд. Правильно, [что] сделали ролик, доказывая, что ингуши готовы к шариатскому суду. Сараждин и Муса, запомните, что нельзя ехать в другой регион - думаю, что они хотят устроить какую-то подлянку", - написал он. "Как же вы наивны. Даудову нету доверия", - прокомментировала видеообращение лидеров "Мехк-Кхел" Зарема Мержоева.

В декабре 2020 года представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых, к которому принадлежит Сираждин Султыгов, сделали видеообращение с критикой чеченских властей за то, что те не выдают тела уроженцев республики, погибших при нападении на силовиков в Грозном, и не отпускают задержанных родственников погибших. Это вызвало резко негативную реакцию властей Чечни, а родственники убитого полицейского объявили ингушскому тейпу кровную месть. Примирение произошло в ходе последовавшего за этим визита Тимурзиевых и Султыговых в Грозный. Пользователи соцсетей предположили, что представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых пошли на поводу у чеченских властей и согласились участвовать в организованном ими примирении кровников ради того, чтобы освободили задержанных в Чечне уроженцев Ингушетии. 

Часть читателей Instagram-паблика "Вести Ингушетии", где вечером 25 апреля также было размещено обращение Султыгова и Албогачиева, напротив, сочла идею встречи своевременной. "Все правильно говорят Султыгов и Албогачиев. Не надо эту проблему откладывать - оттого что откладываем, это проблема не решится", - написал m.tyson_77. Его комментарий стал одним из самых популярных и собрал 26 "лайков". "Вам не надоело эти обращения делать? Соберите <...> историков, ученых и т. д. и назначьте дату встречи. Зачем эти лишние разговоры?!" - возмутился truck_driver_777.

К 17.40 мск 26 апреля эта публикация собрала 23,8 тысячи просмотров, 935 "лайков" и 1328 комментариев, у паблика 163 тысячи подписчиков.

Даудов избрал местом встречи нейтральную территорию

Сегодня на обращение сопредседателей "Мехк-Кхел" ответил Магомед Даудов. "Сираждин, Муса, я хорошо послушал ваше обращение. Это обращение было приличным, правильным", - сказал спикер чеченского парламента. Он отметил, что если бы и ранее стороны общались в таком духе, "не было бы между нами никаких разногласий". "Как мы знаем, чеченцы и ингуши всегда прислушивались к мнению старших. <...> Как говорят русские, "к сожалению" <...>, в последние два-три года такой разлад между нами", - сетует Даудов на видео, переведенном "Кавказским узлом".

Стоп-кадр обращения Магомеда Даудова к лидерам "Мехк-Кхел", https://www.youtube.com/watch?v=CSprM22mv0EОн подчеркнул, что сам "неоднократно призывал встретиться и обсудить эту тему". "Вот эти интернет-войны надо было оставить - неправильно этим заниматься по нашим обычаям. Мы должны были сесть и все обсудить, как делали это наши предки. Сираждин и Муса говорят о своей готовности вести переговоры. Я попросил разрешения на эти переговоры у сына Ахмат-Хаджи Рамзана. Он разрешил", - отметил Даудов, ссылаясь на главу Чечни.

Магомед Даудов подчеркнул, что приниматься во внимание на встрече будут только конкретные факты и документы. "Не все работают в правительстве, и не у всех есть документы на руках о том, как все было в те времена. Как себя вели, на что опирались, и кому что принадлежит. Без слухов, только факты. И поэтому с этими фактами [на руках] я готов с вами встретиться. И помимо готовности, я очень рад этому. Если бы это произошло раньше, было бы тоже неплохо. Но сейчас тоже не поздно. Сейчас священное время, месяц Рамадан. В этот месяц приходят на ум хорошие мысли. Без слухов, упреков и всего этого. Мы узнаем, кому остались те или иные земли", - пояснил Даудов.

Он предложил Султыгову и Албогачиеву встретиться на нейтральной территории, в Пятигорске. "Я хотел [бы встретиться] в Пятигорске, где меньше нашего народа. И это место ближе к вам, чем ко мне. С днем определиться надо, а место встречи я организую. Ответим на вопросы друг друга. Я попробую выйти на связь с вами, чтобы через интернет это все не делать", - обещает Даудов на видео, опубликованном, в частности, на YouTube-канале "Мехк-Кхел". К 17.40 мск 26 апреля эта публикация обращения Даудова собрала 3416 просмотров и 163 комментария, на 101 отметку "нравится" приходится 39 отметок "не нравится".

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о пограничных спорах Чечни с соседними республиками - на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Арест Ахмеда Погорова продлен на два месяца", "Тагир Галаев осужден по делу о митинге в Магасе", "Процесс по делу лидеров ингушского протеста взят правозащитниками под общественное наблюдение".

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