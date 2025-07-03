Бараху Чемурзиеву назначено восемь лет административного надзора

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Ингушскому активисту Бараху Чемурзиеву, который в феврале полностью отбыл срок по делу об экстремистском сообществе, суд назначил восемь лет административного надзора.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля ингушский активист Барах Чемурзиев освободился из колонии в Ставропольском крае, полностью отбыв срок по делу об экстремистском сообществе. За год до освобождения Чемурзиев просил заменить ему оставшуюся часть срока на наказание, не связанное с лишением свободы, но суд отказал ему. В марте суд по правам человека в Страсбурге признал отказ суда на Ставрополье пересматривать продление ареста Чемурзиеву нарушением его прав.

Семь ингушских активистов были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

В течение восьми лет после освобождения Бараху Чемурзиеву запрещено покидать место жительства без уведомления и участвовать в демонстрациях, митингах и шествиях. Он обязан раз в месяц отмечаться в полиции и заранее согласовывать все планируемые поездки, сообщило со ссылкой на источник в близких кругах активиста издание "Фортанга".

По информации источника, суд мотивировал такой длительный срок надзора тем, что Чемурзиев был осужден "за тяжкое преступление". Приговор, вынесенный активисту, включал только полгода ограничения свободы после выхода из колонии, а также запрет занимать общественные должности в течение четырех лет, отмечает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Барах Чемурзиев - кандидат экономических наук, был доцентом Санкт-Петербургского экономического университета. До ареста в 2019 году он возглавлял общественное движение "Опора Ингушетии" и входил в президиум Всемирного конгресса ингушского народа.

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