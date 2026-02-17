Пожар на кубанском нефтезаводе произошел после атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотников начался пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Также произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в поселке Ильском Северского района Кубани при атаке беспилотника пострадали два человека, они госпитализированы. Также повреждены четыре частных дома.

Также минувшей ночью уничтожены БПЛА в Азовском районе Ростовской области и в акватории Таганрогского залива Азовского моря. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 151 украинский беспилотник, в том числе 18 в Краснодарском крае и 29 над Азовским морем, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, еще 50 дронов сбиты над акваторией Черного моря, остальные – в Крыму, Калужской, Брянской и Курской областях.

Общая площадь пожара – около 700 кв. м

В результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, сообщил в 08.09 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара – около 700 кв. м. В тушении задействованы 72 человека и 21 единица техники, в том числе специалисты МЧС России по Краснодарскому краю. Также на месте работает пожарный поезд", - говорится в сообщении.

Кроме того, в поселке Волна Темрюкского района "произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА", отметил оперштаб в 11.09 мск в другом сообщении.

"Пострадавших нет. Площадь пожара составляет 1250 кв. метров. В тушении участвуют 67 человек и 19 единиц техники", - отмечается в публикации.

15 февраля в поселке Волна после воздушной атаки также возникли два очага пожара общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Один из них был потушен тем же вечером, другой – на следующий день.

Напомним, от атак дронов регулярно страдают жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Так, 14 декабря 2025 года власти сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в поселке Афипском. 1 декабря в результате атаки беспилотников были повреждены 19 домов и вышка сотовой связи в поселке Ильском.

Сами нефтезаводы также неоднократно подвергались атакам беспилотников. В частности, 29 ноября 2025 года в результате воздушной атаки на заводе в поселке Афипском произошел пожар, работники были эвакуированы. В тот же день пожар был потушен.

7 сентября 2025 года оборудование Ильского нефтезавода загорелось в результате атаки. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.