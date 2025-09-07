Пожар произошел на кубанском нефтезаводе после атаки беспилотника
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Оборудование Ильского нефтезавода в Краснодарском крае загорелось в результате атаки беспилотника. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.
Как писал "Кавказский узел", 30 августа после атаки беспилотника произошел пожар на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе. В тот же день он был потушен.
На территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе упали "обломки БПЛА", сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.
"В результате загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет, заявили власти. "На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Персонал нефтеперерабатывающего завода эвакуировали в укрытия", - отмечается в сообщении.
Напомним, на нефтезаводе в поселке Ильском неоднократно происходили инциденты в связи с атаками беспилотников. Так, 7 июля власти сообщили, что обломки беспилотника упали на территорию одного из технологических цехов. В тот день повреждений оборудования не было.
В феврале 2024 года на предприятии произошел пожар, сообщалось об упавшем на завод беспилотнике. 5 мая 2023 года на этом же заводе также произошел пожар после атаки беспилотника.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.