Пожар произошел на кубанском нефтезаводе после атаки беспилотника

Оборудование Ильского нефтезавода в Краснодарском крае загорелось в результате атаки беспилотника. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа после атаки беспилотника произошел пожар на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе. В тот же день он был потушен.

На территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе упали "обломки БПЛА", сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"В результате загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, заявили власти. "На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Персонал нефтеперерабатывающего завода эвакуировали в укрытия", - отмечается в сообщении.

Напомним, на нефтезаводе в поселке Ильском неоднократно происходили инциденты в связи с атаками беспилотников. Так, 7 июля власти сообщили, что обломки беспилотника упали на территорию одного из технологических цехов. В тот день повреждений оборудования не было.

В феврале 2024 года на предприятии произошел пожар, сообщалось об упавшем на завод беспилотнике. 5 мая 2023 года на этом же заводе также произошел пожар после атаки беспилотника.