Потушен пожар на Краснодарском НПЗ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели потушили пожар на Краснодарском НПЗ, возникший после падения обломков беспилотника. Повреждены окна в домах на улице Индустриальной и фасад торгового центра.

Как писал "Кавказский узел", из-за падения обломков беспилотника на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар на площади около 300 квадратных метров. Нд территорий Краснодарского края сегодня ночью сбиты 11 БПЛА.

Пожар на Краснодарском НПЗ ликвидирован. На территории продолжаются работы по ликвидации последствий, сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет. "Специалисты проводят обследование близлежащих домов по ул. Индустриальной. На данный момент зафиксировано повреждение 24 окон. Окажем жителям всю необходимую помощь в короткие сроки. Также есть повреждения фасада ТРК «Сити Центр»", - сообщил глава города.

