10:51, 30 августа 2025

Потушен пожар на Краснодарском НПЗ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели потушили пожар на Краснодарском НПЗ, возникший после падения обломков беспилотника. Повреждены окна в домах на улице Индустриальной и фасад торгового центра.

Как писал "Кавказский узел", из-за падения обломков беспилотника на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар на площади около 300 квадратных метров. Нд территорий Краснодарского края сегодня ночью сбиты 11 БПЛА.

Пожар на Краснодарском НПЗ ликвидирован. На территории продолжаются работы по ликвидации последствий, сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет. "Специалисты проводят обследование близлежащих домов по ул. Индустриальной. На данный момент зафиксировано повреждение 24 окон. Окажем жителям всю необходимую помощь в короткие сроки. Также есть повреждения фасада ТРК «Сити Центр»", - сообщил глава города.

Автор: "Кавказский узел"

09:52, 30 августа 2025
Более 50 беспилотников сбиты за ночь на юге России
08:57, 30 августа 2025
Аэропорты Сочи и Волгограда приступили к работе
07:41, 30 августа 2025
Один человек ранен в Адыгее при падении беспилотников
Следы нефти на побережье. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:55, 30 августа 2025
Росприроднадзор сообщил о ситуации с разливом нефти в Новороссийске
Пожар на НПЗ. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:48, 30 августа 2025
Пожар произошел на Краснодарском НПЗ после атаки беспилотников
Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Кризис в отношениях Азербайджана и России

Кадыров и его награды

14:03, 4 августа 2025
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Парк оказался заброшенным после закрытия на ремонт. Скриншот видео Рамзана Баркинхоева
29 августа 2025, 21:13
Блогер из Ингушетии пожаловался на состояние городского парка в Сунже

Пожар в районе Геленджика, 29 августа 2025 года. Фото: Краевой лесопожарный центр / Telegram
29 августа 2025, 15:42
80 волонтеров откликнулись на призыв помочь тушению пожара близ Геленджика

Сотрудники правоохранительных органов в аэропорту Звартноц. Фото: пресс-служба Инспекции по градостроительству, техническим нормам и пожарной безопасности РА
29 августа 2025, 12:46
Источники сообщили о задержании армянского консула в Австрии по подозрению в шпионаже

Ахмед Мухтар. Фото: https://www.meydan.tv/
28 августа 2025, 20:42
Фотожурналист Ахмед Мухтар арестован по делу Meydan TV

