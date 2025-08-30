×

04:48, 30 августа 2025

Пожар произошел на Краснодарском НПЗ после атаки беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за падения обломком беспилотника на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар на площади около 300 квадратных метров.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа над Ростовской областью и Черным морем были сбиты девять беспилотников.

На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода из-за падения обломков беспилотников повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 квадратных метров, сообщает сегодня около 04.00 мск краевой оперативный штаб в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, сотрудники НПЗ эвакуированы, идет тушение пожара.

Глава Краснодара Евгений Наумов, в свою очередь, призвал горожан сохранять спокойствие и не выходить на улице. Он также напомнил о запрете фотографировать и снимать на видео работу ПВО.

Автор: "Кавказский узел"

Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

