Пожар произошел на Краснодарском НПЗ после атаки беспилотников

Из-за падения обломком беспилотника на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар на площади около 300 квадратных метров.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа над Ростовской областью и Черным морем были сбиты девять беспилотников.

На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода из-за падения обломков беспилотников повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 квадратных метров, сообщает сегодня около 04.00 мск краевой оперативный штаб в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, сотрудники НПЗ эвакуированы, идет тушение пожара.

Глава Краснодара Евгений Наумов, в свою очередь, призвал горожан сохранять спокойствие и не выходить на улице. Он также напомнил о запрете фотографировать и снимать на видео работу ПВО.

