Главная   /   Лента новостей
00:56, 28 августа 2025

Девять дронов сбиты над Ростовской областью и Черным морем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семь беспилотников самолетного типа сбиты за вечер над территорией Ростовской области, еще два - над Черным морем, отчиталось российское Минобороны. Губернатор Ставрополья распространил предупреждение об угрозе дронов. 

Как писал "Кавказский узел", восемь беспилотников самолетного типа были сбиты над территорией Ростовской области вечером 25 августа, отчиталось Минобороны РФ. Дроны вновь атаковали Ростовскую область поздно вечером 26 августа, в одном из домов в центре Ростова-на-Дону после падения беспилотника возник пожар. Всего в областном центре были повреждены 11 домов, еще семь - в Новошахтинске. 16 ростовчан на вечер 27 августа оставались в пункте временного размещения. 

За три часа вечером 27 августа, с 20.00 до 23.00 мск, над регионами юга России были уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны. 

Семь БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, еще два - над акваторией Черного моря, говорится в сообщении официального ведомственного Telegram-канала. 

Об угрозе атаки беспилотников после полуночи сегодня сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Каналы муниципальных администраций Ставрополья предупредили, что возможны "ограничения в работе мобильного интернета", напомнив жителям о рекомендации переждать атаку в комнате с несущими стенами или в помещении без окон.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

