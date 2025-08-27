Жильцы 18 домов в Ростовской области сообщили о поврежденном жилье после атаки БПЛА

Собственники семи домов в Новошахтинске заявили о повреждениях из-за атаки БПЛА. Также повреждения зафиксировали в 11 домах в Ростове-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", не менее 15 человек были эвакуированы из жилого дома в центре Ростова-на-Дону, где после падения беспилотника возник пожар. Всего повреждены семь домов, для жителей развернут пункт временного размещения.

Члены комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации выехали для проведения осмотра и фиксации ущерба, нанесенного атакой беспилотников в ночь 27 августа в поселке Соколово-Кундрюченский Новошахтинска.

"В результате атаки беспилотников в поселке Соколово-Кундрюченский повреждены крыши домов и окна. На данный момент есть обращения от собственников 7 домовладений и заявлено о 2 поврежденных автомобилях", - написал сообщил глава Новошахтинска Сергей Бондаренко в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Новошахтинске фрагменты беспилотника упали во двор частного дома, были повреждены кровли нескольких соседних домов.

Власти Ростова-на-Дону предварительно также зафиксировали повреждения жилья. "По предварительной информации - 11 поврежденных домов разной этажности", - цитирует "Интерфакс" источник в городской администрации.

Атаки беспилотников были зафиксированы в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. По информации Слюсаря, в Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками были посечены несколько фасадов и крыш частных домов.

Всего в ночь на 27 августа над Ростовской областью были сбиты 15 дронов, рапортовало Минобороны в телеграм-канале.

Отметим, что после атаки дронов в ночь на 21 августа произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. О том, что пожар потушен, власти отчитались только утром 26 августа. Также в результате атаки дронов 26 августа были повреждены 11 сельских домов в Неклиновском районе Ростовской области.