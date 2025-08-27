Жильцы эвакуированы из загоревшегося дома в Ростове-на-Дону во время атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 15 человек эвакуированы из жилого дома в центре Ростова-на-Дону, где после падения беспилотника возник пожар. Всего повреждены семь домов, для жителей развернут пункт временного размещения.

Как писал "Кавказский узел", в Новошахтинске после атаки дронов в ночь на 21 августа произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. О том, что пожар потушен, врио губернатора Юрий Слюсарь отчитался только утром 26 августа. Также в результате атаки дронов 26 августа были повреждены 11 сельских домов в Неклиновском районе Ростовской области.

Жители Ростова-на-Дону поздно вечером 26 августа сообщили о взрывах в разных частях города, а около полуночи стало известно о пожаре в одном из домов в Халтуринском переулке.

Судя по кадрам пожара, опубликованных пользователями соцсетей, возгорание началось на крыше здания и распространилось на значительной площади. Перед взрывом несколько секунд был слышен “звук мопеда”, затем последовали яркая вспышка из взрыв, от которого “задрожали стекла”, передает слова очевидцев “Осторожно, новости”.

Один из беспилотников упал на четырехэтажный многоквартирный дом в Халтуринском переулке, на крыше здания произошел взрыв и пожар, сообщил врио губернатора Ростовской области в 0.06 мск. Слюсарь также заявил, что в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районе было уничтожено десять украинских беспилотников.

Спустя полчаса Слюсарь отчитался, что выехал к месту ЧП. “После атаки БПЛА загорелась кровля дома на площади 250 кв.м. Пожар уже локализован. Из дома эвакуировано 15 жильцов, им предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы 50. Главное, что никто из людей не пострадал”, - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин, также приехавший на место ЧП в Ленинском районе города, сообщил, что пункт временного размещения развернут на базе школы №55 по адресу ул. Серафимовича, 25.

В результате атаки дронов на центр Ростова-на-Дону повреждены обломками “минимум семь многоквартирных жилых домов”, передает ТАСС.

