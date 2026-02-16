Проволочки с расселением жильцов аварийного дома в Новочеркасске заинтересовали Бастрыкина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту проволочек с расселением жильцов дома на улице Юности в Новочеркасске. Дом был признан аварийным в 2024 году, а на днях у него обрушилась кладка фасада.

Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту отказа переселять жителей аварийного дома в Новочеркасске.

Многоквартирный дом, расположенный в Новочеркасске на улице Юности, был построен в 1964 году. 14 февраля в доме обвалилась кирпичная кладка. В районе четвертного этажа образовалась брешь в месте расположения карнизных плит и бетонных перемычек, пишет 15 февраля "Дон 24".

Дом был признан аварийным еще в 2024 году, уже тогда специалисты определили, что есть риск обрушения конструкций. При этом переселять людей власти не спешили.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК по Ростовской области Аслану Хуаде подготовить отчет о ходе расследования уголовного дела и всех выявленных обстоятельствах.

Как писал "Кавказский узел", специалисты сочли критическим состояние многоквартирного дома на улице Козлова в Ростове-на-Дону, который был признан аварийным еще в 2020 году. Районные чиновники инициировали расселение жильцов.