Главная   /   Лента новостей
15:43, 15 февраля 2026

Власти объявили о расселении жильцов аварийного дома в Ростове-на-Дону из-за угрозы обрушения

Дом № 61 по улице Козлова в Ростове-на-Дону. Февраль 2026 года. Фото: Бебури Месхи https://t.me/beburimeskhi/729

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Специалисты сочли критическим состояние многоквартирного дома на улице Козлова в Ростове-на-Дону, который был признан аварийным еще в 2020 году. Районные чиновники инициировали расселение жильцов.

Как писал "Кавказский узел", в январе стало известно, что правительство Ростовской области утвердило список из 47 многоквартирных домов, которые планируется расселить в 2026-2027 годах. В список вошли дома, признанные аварийными в 2017-2022 годах. После расселения их планируется либо снести, либо реконструировать. Всего планируется расселить 290 квартир, это обойдется, по расчетам властей, в 1,15 миллиарда рублей.

Из-за выявленной угрозы обрушения решено "немедленно" расселить жильцов дома № 61 по улице Козлова, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону Бебури Месхи, на публикацию которого обратил внимание "Коммерсант".

Были выявлены факторы, свидетельствующие о критическом состоянии несущих конструкций

Дом № 61 по улице Козлова в Ростове-на-Дону. Февраль 2026 года. Фото: Бебури Месхи https://t.me/beburimeskhi/729Чиновник пояснил, что дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году. "12.02.2026 года была получена информация от начальника управления ГО и ЧС о результатах мониторинга, проведенного специализированной организацией ООО "АГ "Северная Пальмира", были выявлены факторы, свидетельствующие о критическом состоянии несущих конструкций. В связи с выявленной угрозой самообрушения и необходимостью немедленного расселения оставшихся жителей мною был организован экстренный выезд на место", - написал он.

Во время обхода чиновник, по его словам, лично проинформировал "всех остающихся жителей" об опасности дальнейшего проживания. "Разъяснены возможные меры поддержки, такие как предоставление маневренного фонда, помощь с переездом, порядок выкупа помещений", - говорится в публикации.

Он отметил, что больше всего волнует собственников размер выкупной стоимости. "Для детальной проработки этого и других проблемных вопросов по каждому жилому помещению 13 февраля провёл встречу с жителями в администрации Октябрьского района. […] Ситуацию держу на личном контроле до полного переселения всех жильцов и обеспечения их безопасности", - отчитался Месхи.

По состоянию на 14.55 мск, под публикацией, сделанной в 09.02 мск, не размещено ни одного комментария, хотя возможность оставлять комментарии в телеграм-канале включена.

1 октября 2025 года сквозная трещина появилась в пятиэтажном трехподъездном доме на улице Ивановского в Ростове-на-Дону. Ранее дом не был аварийным, жильцам будет предоставлена возможность переселиться в маневренный фонд, заявил мэр Александр Скрябин.

Позиция следствия по делам об аварийных ростовских домах неоднократно подвергалась критике

Напомним, в августе 2024 года председатель СКР потребовал возбудить уголовное дело после того, как жильцы разрушающегося дома на улице Казахской, 93 в Ростове-на-Дону пожаловались на отсутствие реакции властей на их обращения. В мае 2025 года ростовские власти признали дом аварийным. В августе того же года жильцы пожаловались, что ситуация ухудшается, трещины появились уже и во втором подъезде.

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности, в ней обвинена бывшая замдиректора управления ЖКХ Первомайского района Галина Пивоварова. Обвиняемая и ее защита назвали версию следствия безосновательной.

В частности, Галина Пивоварова пояснила, что уволилась из управления ЖКХ еще в апреле 2024 года и уже не работала там, когда жильцы попросили признать дом аварийным. По словам Пивоваровой, во время ее работы в управлении ей не поступало жалоб от жильцов этого дома. Кроме того, управление ЖКХ обязано содержать муниципальное имущество, а в доме по улице Казахской нет муниципальных квартир, и содержание этого дома возложено на управляющую компанию, указала она.

В январе 2024 года обрушился один из подъездов пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Погибших и раненых не было, поскольку жильцы успели эвакуироваться. В связи с обрушением был обвинен в халатности глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной: по версии следствия, он знал, что дом в 2020 году признан аварийным, но не предотвратил чрезвычайную ситуацию. Сами жильцы не считают Бережного виновным и подчеркивают, что он был первым чиновником, приехавшим на место происшествия, и именно он решил эвакуировать людей.

28 апреля Виктор Бережной был оправдан. Жильцы дома согласились с позицией суда и потребовали наказать настоящих виновников. Однако прокуратура оспорила приговор, после чего апелляционная инстанция оставила его в силе. Прокуратура обжаловала и это решение, и Четвертый кассационный суд отменил оправдательный приговор Бережному и вернул дело в суд первой инстанции. При этом пострадавшие жильцы пришли в суд поддержать бывшего главу района.

Ранее депутат ростовской гордумы, юрист Наталья Оськина сочла несправедливым преследование главы района. У него не было ни полномочий, ни возможностей решить проблему, поскольку не от районной, а от городской администрации зависит признание домов аварийными, подлежащими сносу или реконструкции и переселению жильцов в маневренный фонд.

Автор: "Кавказский узел"

