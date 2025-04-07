Жильцы рухнувшего дома на Нариманова потребовали оправдать главу района

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Бывший глава Ворошиловского района Ростова-на-Дону, которого судят по обвинению в халатности в связи с обрушением дома на улице Нариманова, никак не мог ускорить его расселение. При этом власти города и областная прокуратура затягивают процесс по суммам компенсаций, пожаловались жильцы.

Как писал "Кавказский узел", 27 января 2024 года начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, после чего обрушился первый подъезд. Власти пообещали увеличить выплаты жильцам за потерю имущества с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 20 февраля две жительницы рухнувшего дома провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры. Спустя год после обрушения жильцы обратились в суд с требованием увеличить компенсации. Мэрия Ростова-на-Дону потребовала провести новую оценку стоимости квартир.

В связи с обрушением подъезда обвинен в халатности бывший глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной. По версии следствия, он знал, что дом в 2020 году признан аварийным, но не предотвратил чрезвычайную ситуацию. При этом Бережной был первым чиновником, приехавшим к жильцам после обрушения пятиэтажки, и именно он решил эвакуировать людей.

Своевременное расселение жильцов аварийных домов – прямая обязанность городских властей, уверена юрист Ирина Якымив, представляющая интересы жильцов, которые оспаривают суммы компенсаций.

"Это подтверждается решением Кировского районного суда от 2024 года, суд признал незаконным бездействие городских властей по отселению граждан из многоквартирных домов в Пролетарском районе, которые признаны аварийными. Суд тогда обязал администрацию города Ростова-на-Дону в течение четырех месяцев со дня вступления решения в законную силу принять необходимые меры для решения вопроса. То есть у нас есть прецедент", - сказала она "Кавказскому узлу".

По ее словам, жильцов возмущают действия прокуратуры Ростовской области, которая вместо поисков реальных виновников обрушения и несвоевременного расселения людей, подает апелляционные жалобы на решения о выплате пострадавшим возмещения за изымаемое жилье.

"Мы будем требовать оправдать Бережного и наказать тех чиновников, которые реально виновны в этой ситуации. Прокуратура вместо того, чтобы найти реальных виновных, подает апелляционные жалобы на решения суда о выплатах жителям дома на Нариманова. Областная прокуратура считает, что сумма слишком большая. Городская прокуратура не имеет ничего против, а областной прокуратуре эта сумма показалась большой. Из-за этого мы еще полтора года будем судиться, но все равно вернемся к этим же суммам. Когда Логвиненко тратил из резервного фонда города сотни миллионов на выкуп квартир на Кривошлыковском, 4 , который можно было отремонтировать, прокуроров ничто не смущало, а достойные выплаты оставшимся без жилья и имущества "наримановцам" не дают покоя прокурорам", - отметила она.

18 ноября 2023 года был начат снос аварийного дома в Кривошлыковском переулке, за сохранение которого боролись собственники квартир. По данным мэрии Ростова-на-Дону, всем 60 семьям, проживавшим в доме, выплачено возмещение за изъятые квартиры, им из городского бюджета перечислено около 240 миллионов рублей. Выплаченных компенсаций оказалось недостаточно для покупки квартир, и людям пришлось добиваться через суд дополнительных выплат.

Депутат ростовской гордумы Наталья Оськина также считает несправедливым преследование главы района, поскольку у него не было ни полномочий, ни возможностей решить проблему.

"Согласно законодательству о муниципальных органах власти, районы города распределены лишь для того, чтобы легче было вести хозяйственную деятельность, при этом ни один район города не обладает силой, полномочиями и правами формировать бюджет. Есть структура муниципальная, в которой администрация города - это исполнительный орган власти, именно он формирует заявки на изъятие земельных участков под аварийными домами, на признание того или иного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Именно администрация города уполномочена предлагать и собирать списки граждан для переселения в маневренный фонд", - сказала она "Кавказскому узлу".

Она подчеркнула, что у районов нет никаких полномочий для принятия решений по таким вопросам как переселение. "Никакой иной другой орган (кроме администрации города) не имеет полномочий и возможности ни предлагать, ни распределять, ни владеть и оперативно управлять маневренным фондом или фондом для расселения. Только администрация города собирает эти данные, подает это в думу на формирование бюджета, дума выделяет денежные средства, и в дальнейшем ремонтируется маневренный фонд, жителям предлагается на добровольной основе в него переехать, - или приобретаются жилое помещение для переселения по договору социального найма, или предлагается компенсация при переселении жильцов, которые являются собственниками", - объяснила депутат.

Коллеги Бережного сначала обвиняли его в халатности, но в суде поменяли свои показания, рассказала депутат, присутствовавшая на заседании 3 апреля.

"В рамках судебного заседания были допрошены свидетели, это бывший заместитель главы администрации Логвиненко, это руководитель департамента координации строительства и развития, это представители МЧС и другие. Они очень лихо "переобулись" после того, как выгнали Логвиненко и Голубева, и давали уже правдивые, реальные показания: говорили, что, к сожалению или к счастью, глава ни одного района города, согласно федеральному и областному законодательству, не может и не должен отвечать за халатность и проступки администрации города. Они говорили, что в той ситуации, которая случилась с этим домом, виноваты администрация города и правительство области, поскольку не выделяли своевременно денежные средства по программе расселения ветхого и аварийного жилья, не формировали своевременно списки. А еще там виновата управляющая компания, которая, согласно контрактам, должна была проводить мониторинг в обязательном порядке этих домов по маячкам, вести журналы и при малейших отклонениях, - тем более, когда дом, как на Нариманова, был признан аварийным и подлежащим сносу, который несет угрозу жизни, в особом порядке должны были за этим следить, чего не происходило. Поэтому очень интересно, что эти свидетели следствию давали одни показания, а в суде давали уже другие показания. И потерпевшие, и свидетели, и адвокаты и юристы уверены, что это не является виной Бережного", - подчеркнула она.

Адвокат Виктора Бережного отказался комментировать процесс до приговора суда. "Ответы на все вопросы будут только после решения суда. У нас такая позиция на этом этапе", - сказал он "Кавказскому узлу".

Жильцы рухнувшего дома на улице Нариманова также выступают против наказания Бережного. "Власти города нашли человека, на которого можно свалить всю ответственность и наказать его, - а сами при этом будут в стороне, якобы не они решали ничего не делать и ждать, когда случится беда, когда дом обрушится. Мы против того, чтобы его наказали. За что? Он не мог никак решать наши проблемы", - сказала Александра "Кавказскому узлу".

Сейчас она снимает квартиру и надеется добиться от властей компенсации за утраченное имущество как можно скорее.

"Они нам дали 100 тысяч рублей за утрату вещей первой необходимости. Это якобы компенсация за все то, что мы потеряли. Но сколько нам ждать компенсации за утраченное жилье? Прокуратуре не нравятся суммы компенсации, якобы это слишком много для нас, и они затягивают процесс намеренно. Как долго они будут с нами судиться, пока жильцов станет меньше? Вместо того чтобы судить Бережного, пусть лучше принимают решение о выплате компенсации в полном объеме», - отметила она.

Другой жительнице дома удалось купить маленькую квартиру, но без помощи государства. "Мы своими силами купили маленькую однокомнатную квартиру в ипотеку и теперь каждый месяц платим за нее. Но у меня еще сын, который был на СВО и потерял жилье в этом же доме, то есть нам должны выплатить компенсацию за две квартиры. Сейчас он вынужден снимать квартиру, пока не решится вопрос с выплатами", - рассказала Елена.

Она также считает абсурдными обвинения против Бережного. "Его судят за то, что был главой района, когда из-за этой проблемы был большой общественный резонанс. Но он-то ничего не мог сделать, не мог расселить нас или выплатить компенсации нам. Никак не мог, не было у него полномочий. Пусть его оправдают и находят реальных виновников", - потребовала она.

Следующее заседание суда запланировано на 9 апреля.

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