Жильцы аварийного ростовского дома сочли недостаточной помощь властей

24 ноября 2023, 15:00

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Компенсаций, выплаченных властями Ростова-на-Дону после расселения аварийной пятиэтажки в Кривошлыковском переулке, оказалось недостаточно для покупки квартир, и людям пришлось добиваться через суд дополнительных выплат, рассказали бывшая жительница дома Мария Зинькова и депутат Наталья Оськина.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября был начат снос аварийного дома в Кривошлыковском переулке, за сохранение которого боролись собственники квартир, сообщили бывшие жильцы пятиэтажки. По данным мэрии Ростова-на-Дону, всем 60 семьям, проживавшим в доме, выплачено возмещение за изъятые квартиры, им из городского бюджета перечислено около 240 миллионов рублей.

В январе 2023 года в доме № 4 по Кривошлыковскому переулку оставались заселенными восемь квартир. Размер компенсаций, предложенных властями, не позволяет купить равноценное жилье, но власти принуждают согласиться на эти суммы, рассказали "Кавказскому узлу" жильцы. 28 марта последние жильцы покинули дом, уступив требованиям властей.

Жильцам дома № 4 в Кривошлыковском переулке пришлось обращаться в суды, чтобы добиться дополнительной компенсации, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" бывшая жительница дома Мария Зинькова. По ее словам, компенсации от властей получили все жильцы дома (последние выплаты были в июле этого года), но они оказались ниже рыночной стоимости жилья.

"Мы добились компенсаций – от 100 до 500 тысяч на квартиру (я сама отсудила 270 тысяч рублей, что очень помогло мне, учитывая, что я не работаю из-за инвалидности, а мой сын – студент), поскольку на те суммы, которые предоставила администрация, было очень сложно что-то купить", – сказала она.

По словам женщины, после покупки квартиры ей не хватило средств на полноценный ремонт. "Я сделала его только частично. Конечно, на улице никто не остался, но многим пришлось брать кредиты и займы. Что можно было купить при условии, что цена квадратного метра на рынке в нашем районе стартовала от 120 тысяч рублей? За однокомнатную квартиру они предлагали 2,7 миллиона рублей при цене на рынке в 3 миллиона, за двухкомнатную – 3,7 миллиона рублей при стоимости квартиры на рынке 4,3 миллиона рублей, за трехкомнатную – 4,6-4,7 миллиона рублей при стоимости квартир от 5 миллионов рублей", – сказала Мария Зинькова.

Женщина отметила, что ее сосед получил 2,8 миллиона рублей и смог купить на них только однокомнатную квартиру "в очень плохом состоянии". "Хотя у него была квартира с хорошим ремонтом", - подчеркнула она.

Зинькова добавила, что жильцы смогли забрать свои вещи, но не все: например, было запрещено вывозить радиаторы. "Зато когда мы выезжали (я, к примеру, уехала 26 января 2023 года), в опустевшие квартиры немедленно стали лезть мародеры. Они заходили с задней стороны дома, где не было камер видеонаблюдения, разбивали окна и залезали внутрь, срезая те же радиаторы", - рассказала она.

Депутат гордумы Наталья Оськина подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что бывшим жильцам пришлось обращаться в суды, чтобы получить добавки к компенсации. "Компенсации платили по решению судов, в которые подавали [заявления] жильцы, так как администрация сильно занизила стоимость [жилья]", - сказала депутат, добавив, что жильцы дома смогли забрать свое имущество.

В двух риелторских компаниях, работающих в Ростове-на-Дону, сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что стоимость однокомнатной квартиры в городских новостройках начинается от 3,7-4,1 миллиона рублей. На вторичном рынке, согласно данным сайта "РостовЦИАН", минимальная стоимость однокомнатной квартиры составляет 2,6 миллиона рублей, но стоимость большинства таких квартир - от 3 миллионов.

Напомним, в апреле 2022 года апелляционный суд не удовлетворил жалобу жильцов дома, которые требовали отменить решение властей города о признании пятиэтажки аварийной. Ранее, в январе 2022 года, власти ввели режим чрезвычайной ситуации в аварийном доме, решив расселить людей в жилье в маневренном фонде. Жильцы отказались переселяться и настаивали на проведении капремонта. Они не раз проводили акции протеста с требованием дать в их дом тепло и газ.

Проблемы у жильцов начались в 2006 году, когда из-за строительства по соседству в доме появилась трещина. Она образовалась лишь на уровне одного подъезда, но муниципальная экспертиза признала аварийным весь дом. В 2021 году мэрия предупредила о расселении, однако владельцы около 30 квартир не согласились с этим решением и обжаловали его в суде. По мнению жителей дома, восстановить его можно было примерно за 30 миллионов рублей, тогда как снос с выкупом квартир обойдется примерно в 200 миллионов.

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