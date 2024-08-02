Возобновлено следствие по жалобе жильцов аварийного дома в Ростове-на-Дону

02 августа 2024, 12:24

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Следователи возобновили производство по уголовному делу по жалобе жильцов на отключение коммуникаций в аварийном доме в Ростове-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября 2023 года был начат снос аварийного дома в Кривошлыковском переулке, за сохранение которого боролись собственники квартир. По данным мэрии Ростова-на-Дону, всем 60 семьям, проживавшим в доме, выплачено возмещение за изъятые квартиры, им из городского бюджета перечислено около 240 миллионов рублей. Выплаченных компенсаций оказалось недостаточно для покупки квартир, и людям пришлось добиваться через суд дополнительных выплат.

28 марта 2023 года последние жильцы покинули дом, уступив требованиям властей. Ранее, в 2022 году, после почти полуторамесячного отключения от коммуникаций и жалобы жильцов в СКР было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Следователи в Ростове-на-Дону возобновили расследование уголовного дела, прекращенного в 2023 году, сообщает сегодня 161.ru. Перед этим 50 томов дела с показаниями жильцов были отправлены в Москву. Теперь следствие выясняет, насколько бывшие жильцы довольны выплатами и устраивает ли их оценка, которую провели власти по нормам аварийного жилья.

"Производство уголовного дела, действительно, возобновлено. К примеру, есть уголовное дело и пока оно рассматривается, то можно наткнуться на другие правонарушения в деле. Таких было по делу Кривошлыковского масса, и жильцы об этом, естественно, говорили. В таком случае следователь может выделить уголовное дело в другое производство и начать дополнительное расследование. Мы сейчас этого и будем добиваться", - приводятся в публикации слова юриста Ирины Якымив, которая представляет интересы бывших жильцов.

Дело расследовалось «по факту незаконного отключения коммуникаций в доме, а также несвоевременных и неадекватных и эвакуационных действий по отношению к жильцам данного дома». Во время следствия виновных не нашли, пишет издание.

Напомним, в апреле 2022 года апелляционный суд не удовлетворил жалобу жильцов дома, которые требовали отменить решение властей города о признании пятиэтажки аварийной. Ранее, в январе 2022 года, власти ввели режим чрезвычайной ситуации в аварийном доме, решив расселить людей в жилье в маневренном фонде. Жильцы отказались переселяться и настаивали на проведении капремонта. Они не раз проводили акции протеста с требованием дать в их дом тепло и газ.

Проблемы у жильцов начались в 2006 году, когда из-за строительства по соседству в доме появилась трещина. Она образовалась лишь на уровне одного подъезда, но муниципальная экспертиза признала аварийным весь дом. В 2021 году мэрия предупредила о расселении, однако владельцы около 30 квартир не согласились с этим решением и обжаловали его в суде. По мнению жителей дома, восстановить его можно было примерно за 30 миллионов рублей, тогда как снос с выкупом квартир обошелся бы примерно в 200 миллионов.

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