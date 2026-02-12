Атака БПЛА зафиксирована в трех районах Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Дроны атаковали Миллеровский, Шолоховский и Тарасовский районы.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 февраля в ходе ракетной атаки на Волгоградскую область обломки упали на территории объекта министерства обороны около поселка Котлубань, там возник пожар. В населенном пункте объявлена эвакуация.
Власти Ростовской области сообщили об уничтожении дронов в трех районах региона. "Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в трез районах - Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском", - написал губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
По его информации, сведения о пострадавших и разрушениях на земле не поступали.
Средства противовоздушной обороны в ночь на 12 февраля сбили над регионами ЮФО пять беспилотников самолетного типа: три - над Ростовской областью, по одному - в небе над Волгоградской областью и Краснодарским краем, отчиталось Минобороны.
Напомним, что в ночь на 11 февраля в Волгоградской области произошла атака БПЛА на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. В Волжском зафиксированы повреждения в доме по улице Карбышева. По состоянию на день 11 февраля, 12 жильцов поврежденного многоквартирного дома оставались в пункте временного размещения.
