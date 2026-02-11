84 беспилотника уничтожены в пяти регионах юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью сбили беспилотники в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, в Калмыкии и Северной Осетии. Раненых нет, но повреждены дома и постройки, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Волгоградской области произошла атака БПЛА на объекты "энергетической и гражданской инфраструктуры", заявил губернатор. В Волжском зафиксированы повреждения крыши в доме по улице Карбышева, на территории детского сада "Ягодка" упал беспилотник. Кроме того, произошел пожар на территории завода на юге Волгограда.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 108 украинских беспилотников, из них большинство - в Волгоградской (49 дронов) и Ростовской (29 дронов) областях, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Кроме того, три беспилотника сбиты в Астраханской области, два в Калмыкии и один в Северной Осетии. Еще семь дронов сбиты над акваторией Черного моря, один - над акваторией Азовского моря.

Остальные дроны уничтожены в Саратовской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областях, в Татарстане и в Крыму, отмечается в публикации.

В регионах ЮФО и СКФО запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

В Ростовской области отражены атаки БПЛА в Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, также атаке подверглись девять районов: Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский, Чертковский и Морозовский, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Повреждены фасад частного дома и сарай

"Люди не пострадали. Эвакуация не потребовалась. Но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков БПЛА. В городе Донецке в районе моста через реку Большая Каменка обнаружен обломок БПЛА, вызваны специалисты. В Тарасовском районе - повреждена опора ЛЭП, временно остались без электричества три частных дома. В Милеровском районе - повреждены фасад частного дома и сарай", - написал он.

В Северной Осетии беспилотник был сбит в 04.23 мск близ административной границы Моздокского района и Ставропольского края, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Недалеко от станицы Павлодольской силами ПВО сбит БПЛА. Жертв и разрушений нет. Место падения оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Проводятся оперативно-следственные мероприятия", - написал он в 08.18 мск.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Калмыкии Бату Хасиков, по состоянию на 09.10 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о воздушной атаке и ее последствиях.

Напомним, 15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Она атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".

В Северной Осетии предыдущая воздушная атака произошла в ночь на 18 января. Тогда в регионе были сбиты шесть беспилотников. В Беслане, по данным властей, обломки беспилотника упали на крышу пятиэтажного жилого дома. В результате пострадали двое взрослых и два ребенка, они были госпитализированы.

Ущерб от падения обломков БПЛА на пятиэтажку в Беслане власти оценили в 10 миллионов рублей.