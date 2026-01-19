×

20:03, 19 января 2026

Власти оценили ущерб от атаки БПЛА в Беслане в 10 миллионов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Падение обломков БПЛА на многоэтажку в Беслане привело к ущербу в 10 миллионов рублей. Глава Северной Осетии потребовал восстановить повержденные квартиры за две недели.

Как писал "Кавказский узел", 18 января в Беслане обломки беспилотника упали на крышу пятиэтажного жилого дома. Пожара не произошло, но повреждены крыша и окна, из здания были эвакуированы 70 человек. Позже власти уточнили, что в результате падения обломков сбитого дрона на жилой дом в Беслане пострадали двое взрослых и два ребенка, они были госпитализированы. Большинство эвакуированных жильцов вернулись в квартиры.

По данным Минобороны, в ночь на 18 января в Северной Осетии были уничтожены шесть беспилотников.

Кадр видео последствия удара БПЛА в Беслане. Фото: Георгий Атаров / Telegram-канал

Ущерб от падения обломков БПЛА на пятиэтажный дом в Беслане оценили в 10 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он поручил в кратчайшие сроки восстановить пострадавшие квартиры, сообщило сегодня издание "Основа".

"Квартиру, которая пострадала больше всего, вернуть в исходное состояние, какой она была, потому что у людей там и мебель пострадала, и все остальное. И остальным жильцам дома тоже все восстановить - в течение 10-14 дней. Начать с тех квартир, где минимальный ущерб. И каждый вечер мне докладывать о ходе работ. К сожалению, это не последний случай, когда может быть беспилотная опасность", - подчеркнул Меняйло.

Глава Северной Осетии отметил , что сегодня самое важное - ликвидация последствий в Беслане, особенно с учетом погодных условий. Он также потребовал выделить средства на возмещение ущерба пострадавшим, информирует "15-й Регион".

Специалисты с утра обследовали повреждённые площади - рабочие разбирают пострадавшие конструкции кровли. В восстановительных работах сегодня задействовано 20 человек, сообщил вице-премьер Северной Осетии Георгий Атаров в Telegram-канале.

"На объектах выполняются замеры оконных и дверных проёмов. Начались внутренние ремонтные работы в квартирах: ведётся демонтаж обоев и плинтусов, помещения готовят к отделочным работам. Часть необходимых материалов закуплена. Все работы планируется завершить в течение 10 дней", - написал он.

Автор: "Кавказский узел"

