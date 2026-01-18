Три человека пострадали в Беслане при атаке беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Помощь врачей потребовалась двум детям и взрослому, пострадавшим в результате атаки беспилотников в Беслане.

Как писал "Кавказский узел", в Беслане обломки беспилотника упали на крышу пятиэтажного жилого дома, сообщил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По его данным, из дома эвакуированы 70 человек, одному из людей потребовалась медпомощь. Пожара не произошло, но повреждены крыша и окна здания.

По данным Минобороны, минувшей ночью в Северной Осетии были уничтожены шесть беспилотников.

Угрозы жизни людей нет

Пострадали при атаке три человека, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Меняйло. "По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека: двое детей и один взрослый. Угрозы жизни людей нет. Каждому оказана своевременная медицинская помощь", - написал он.

Глава региона отметил, что дал поручение "в ближайшее время" обследовать многоквартирный дом, повреждённый в результате атаки БПЛА. "После того как будет оценён ущерб, незамедлительно приступим к восстановительным работам. Всем пострадавшим жильцам дома окажем всю необходимую помощь", - говорится в публикации.

Администрация Беслана, по состоянию на 10.50 мск, в своем телеграм-канале и на странице во "Вконтакте" не прокомментировала инцидент.