Власти уточнили число раненных при атаке БПЛА в Беслане
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В результате падения обломков сбитого дрона на жилой дом в Беслане пострадали двое взрослых и два ребенка, они госпитализированы. Большинство эвакуированных жильцов вернулись в квартиры.
Как писал "Кавказский узел", 18 января в Беслане обломки беспилотника упали на крышу пятиэтажного жилого дома. Пожара не произошло, но повреждены крыша и окна, из здания были эвакуированы 70 человек. Двум детям и взрослому потребовалась помощь врачей, сообщил глава Северной Осетии.
По данным Минобороны, в ночь на 18 января в Северной Осетии были уничтожены шесть беспилотников.
Специалисты обследовали дом по улице Маркова в Беслане, на крышу которого упали "обломки сбитого БПЛА", и установили повреждения крыши и окон, несущие конструкции не повреждены, сообщил 18 января в своем телеграм-канале глава Правобережного района Казбек Мрикаев.
По его данным, пострадали не три, а четыре человека. "Четверо пострадавших, среди которых двое детей, госпитализированы, угрозы жизни нет", - говорится в публикации.
В ближайшее время будет проведен ремонт кровли поврежденного дома. "По поручению главы республики Сергея Меняйло для пострадавших развёрнут пункт временного размещения и организовано горячее питание в школе N6", - сообщил чиновник, добавив, что уроки в этой школе "пройдут по расписанию".
Глава района уточнил, что временным жильем обеспечена одна обратившаяся семья. "Остальные остаются в своих квартирах по собственному желанию. По мере подсчета объёма ущерба, пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", - написал он.
Жильцов временно разместили в школе №6, уточнил в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "Все они обеспечены горячим питанием", - сообщил он.
