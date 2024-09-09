Хасиков Бату Сергеевич

09 сентября 2024, 11:31

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Российский кикбоксер, государственный и политический деятель, с 20 марта 2019 года - временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия. 8 сентября избран главой республики с результатом 82,57%, в 2024 году - победил на выборах с результатом 79,95%..

На государственной службе

20 марта 2019 года Указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия.

8 сентября 2019 года в России прошел единый день голосования. Бату Хасиков («Единая Россия») после подсчета 100% бюллетеней победил на выборах главы Калмыкии, набрав 82,57% голосов. Второе место осталось за кандидатом от «Справедливой России» Натальей Манжиковой с 8,51%. Явка в регионе составила 55,14%.

В 2024 год выдвинутый "Единой Россией" Бату Хасиков набрал 79,95 процентов голосов на выборах главы Калмыкии.

Общественно-политическая деятельность

2 марта 2008 года был избран на досрочных выборах депутатом Народного хурала (парламента) Республики Калмыкия IV созыва от партии «Единая Россия». Входил в парламентский комитет по делам молодежи и спорта.

С 21 ноября 2012 года по сентябрь 2014 года - член Совета Федерации РФ, представитель исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия. Был одним из инициаторов ограничения кинопроката в России картин, в которых демонизируется образ России.

8 сентября 2013 года баллотировался на выборах в Народный хурал Калмыкии от «Единой России», после избрания отказался от мандата.

После ухода из Совета Федерации в 2014 году стал соучредителем и первым вице-президентом Федерации кикбоксинга Республики Калмыкия. А в 2015-2017 годах был президентом Федерации смешанного боевого единоборства Калмыкии.

С июня 2017 года - советник главы Росмолодежи Александра Бугаева.

В 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. В том же году выступил с инициативой создания общественного движения «За спортивную страну».

Спортивная карьера

В 1997 году, переехав из Калмыкии в Москву, Бату Хасиков продолжил тренировки по карате. Занимался также рукопашным боем, боевым самбо, джиу-джитсу, тайским боксом.

С 2005 года выступал в соревнованиях по кикбоксингу в средней весовой категории. В 2005-2010 годах трижды становился чемпионом России, один раз - чемпионом Европы. На протяжении карьеры завоевал титулы чемпиона мира по кикбоксингу по версиям ISKA (2007), WKA (2010), WAKO-Pro (2010, 2012), W5 (2011), WKN (2014).

Мастер спорта международного класса по кикбоксингу. Мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою. Имеет 1-й дан по карате-сэйвакай и 1-й кю карате-кекусинкай.

В 2010-2013 годах был одним из основателей и совладельцем промоутерского агентства ООО «Файт найтс», занимающейся организацией турниров по смешанным единоборствам .

Спортивную карьеру завершил в 2014 году. Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Калмыкия.

Высшее образование и плагиат

В сентябре 1997 года поступил в Московский Педагогический Государственный Университет на факультет физической культуры и спорта, который закончил в июле 2003 года.

В декабре 2011 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук (тема - «Политика российского государства в области физической культуры и спорта: проблемы формирования и реализации»).

16 февраля 2016 года был лишен звания кандидата наук профильным диссертационным советом при Российской академии дружбы народов из-за обвинений в плагиате . Сообществом «Диссернет» было выявлено, что в тексте своей диссертации Хасиков воспроизвел часть чужого научного труда, заменив «Карачаево-Черкесию» на «Калмыкию», а также произвёл ряд других некорректных заимствований.

Фильмография

Хасиков снимался в фильмах «Бой с тенью 2: Реванш» (2007), «Бой с тенью 3D: Последний раунд» (2011), «Воин» (2015), в сериале «Красные горы» (2013). О спортсмене сняты документальные фильмы «Бату Хасиков. Перед боем» (2011), «Бату» (2012).

Биография

Бату Сергеевич Хасиков родился 28 июня 1980 года в Москве. Калмык.

Вырос в Калмыкии в городе Лагань (раннее Каспийский). Его отец, Хасиков Сергей Санжигоряевич - инженер-технолог, мать, Хасикова Фирюза Шарифуллаевна — преподаватель иностранных языков в школе.

Бату Хасиков окончил Лаганскую общеобразовательную школу №3. В 6 лет родители отдали его в футбольную секцию, а в 11 отец привел его на секцию карате-кекусинкай, где он до окончания школы прозанимался под руководством тренера Алымова Александра Викторовича (получив 3 дан). Кроме этого, Хасиков занимался в художественной школе, танцевал в детском ансамбле.

В 2003-2008 годах служил в милиции. Имеет звание старшего лейтенанта.

Женат. Имеет сына и дочь.

Младший брат Аюка - дизайнер. Сестра Иляна - детский психолог.

Примечания