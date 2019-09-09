Хасиков набрал почти 83% голосов на выборах главы Калмыкии

09 сентября 2019, 15:31

Врио руководителя Калмыкии Бату Хасиков победил на губернаторских выборах, опередив своего ближайшего соперника от "Справедливой России" Наталью Манжикову, набравшую 8,51% голосов, сообщили сегодня в избиркоме. По предварительным данным, по итогам голосования в элистинское городское собрание лидирует "Единая Россия".

Как писал "Кавказский узел", в Калмыкии 8 сентября проходило голосование по выборам главы республики, в Элисте выбирали депутатов горсобрания. Региональное отделение "Справедливой России" заявило о завышении явки на двух участках, в связи с чем подало заявления правоохранителям и в избирком. В КПРФ рассказали о возможных подвозах людей к участкам.

Голосование 8 сентября проводилось на 239 избирательных участках, 190 из них находятся в районах Калмыкии, 49 – в Элисте. За пост главы республики боролись четверо: врио главы республики Бату Хасиков ("Единая Россия"), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), Петр Вышкварок (ЛДПР) и Батыр Мучаев ("Патриоты России"). На депутатские мандаты в элистинском горсобрании претендовали пять партий - региональные отделения ЛДПР, "Коммунистической партии социальной справедливости", "Справедливой России", КПРФ и "Единой России".

После обработки 100% протоколов на выборах главы Калмыкии победил врио руководителя республики Бату Хасиков. Его результат составил 82,57% голосов, цитирует сегодня председателя региональной избирательной комиссии Александра Дикалова РИА "Новости".

Второе место по итогам голосования заняла представитель "Справедливой России" Наталья Манжикова, за которую проголосовали 8,51% избирателей. Третьим стал выдвинутый ЛДПР Петр Вышкварок с результатом в 3,35%, а представитель "Патриотов России" Батыр Мучаев набрал 2,75%, сообщает сегодня "Коммерсант". По данным издания, явка в регионе составила 55,14% избирателей.

Согласно данным избиркома, по состоянию на 15.15 мск сегодня, больше всего голосов Хасиков получил в родном для себя Лаганском районе, наихудшего результата победивший на выборах кандидат добился в Элисте.

На выборах в Элистинское городское собрание, по состоянию на 09.15 мск сегодня, были обработаны "почти все бюллетени, за исключением двух участков", рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в Элистинском избиркоме.

По данным комиссии, на выборах по единому округу лидирует "Единая Россия" с результатом 47,28% голосов. "Справедливая Россия" и КПРФ конкурируют за второе место – 16,95% и 16,56% голосов соответственно. ЛДПР набирает 6,91%, "Коммунистическая партия социальной справедливости" - 5,61%. Пока все пять партий преодолевают 5% барьер. Окончательные итоги будут известны 10 сентября, заявили в элистинском избиркоме.

В разделе "Биографии" на "Кавказском узле" размещена биография Бату Хасикова.

На "Карте нарушений на выборах" ассоциации "Голос", по данным на 15.15 мск сегодня, размещено семь сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Калмыкии 8 сентября. По одному из них 18 июля была подана жалоба от трех членов избиркома республики, которые "обратились в прокуратуру, следственное управление, к председателю ЦИК России Элле Памфиловой и председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову с жалобой на действия, связанные со злоупотреблением полномочиями (одного из кандидатов) на выборах главы региона, а также сотрудников региональной и районных администраций", говорилось в обращении.

На сайтах региональных отделений "Единой России", "Справедливой России", КПРФ и "Патриоты России", по состоянию на 15.15 мск сегодня, нет информации о выявленных нарушениях в день голосования.

Напомним, что избирком Калмыкии отказал выдвиженцу КПРФ Намсыру Манджиеву в регистрации кандидатом на должность главы республики, не засчитав подписи двух депутатов в его поддержку. Манджиеву, которого поддержали шесть партий, не удалось обжаловать решение избиркома. Отказ допустить Манджиева к выборам в Калмыкии опрошенные "Кавказским узлом" политологи связали с общероссийским трендом, отметив, что аналогичные примеры с недопуском на выборы есть по всей стране.

"Кавказский узел" собрал подробности о том, где и кого выбирали в единый день голосования 8 сентября в материале "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России". Новости о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах страны, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы-2019: юг России".