Бату Хасиков победил на выборах главы Калмыкии

09 сентября 2024, 08:10

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По итогам обработки 100 процентов протоколов выдвинутый "Единой Россией" Бату Хасиков набрал 79,95 процентов голосов на выборах главы Калмыкии, сообщил Центризбирком.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня на 04.20 мск в Калмыкии было обработано 94,30% протоколов, глава республики Бату Хасиков на это время набрал 81,02% голосов.

Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков, кандидатура которого была выдвинута "Единой Россией" на выборах главы республики побеждает с 79,95% голосов. Такие данные получены после обработки 100% протоколов, сообщила сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.

Второе место занял Михаил Намруев (КПРФ) с 9,12% голосов, третье места – Айса Баянова ("Новые люди") с 5,85%, четвертое – Юрий Хрущев (ЛДПР) с 4,06%, привел ТАСС сообщение комиссии.

"Кавказский узел" также писал, что в ходе голосования от наблюдателей и членов партий поступали жалобы о нарушениях на выборах в различных регионах юга России. В частности, 7 сентября КПРФ пожаловалась на необоснованное удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске. Избиратели со Ставрополья и Кубани сообщили о принуждении к голосованию. Кандидат в депутаты Госдумы Наталья Оськина заявила, что члены избиркома допустили нарушения при голосовании.

Материалы о подготовке и ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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