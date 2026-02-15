Обжалован приговор руководителю "Ростовводоканал"
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Подана апелляционная жалоба на приговор бывшему гендиректору "Ростовводоканала" Евгению Юркину, осужденному за разглашение гостайны.
Как писал "Кавказский узел", в июне гендиректор "Ростовводоканала" Евгений Юркин был задержан, а затем арестован по подозрению в разглашении государственной тайны. В ноябре прошлого года суд приговорил его к 1,5 года колонии-поселения.
Дело бывшего генерального директора АО "Ростовводоканал" Евгения Юркина, осужденного за разглашение государственной тайны, поступило на рассмотрение Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, пишет 13 февраля "Коммерсант".
Так как дело связано с государственной тайной и слушается в закрытом режиме, информация о нем в картотеке суда скрыта.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.