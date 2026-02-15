Обжалован приговор руководителю "Ростовводоканал"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подана апелляционная жалоба на приговор бывшему гендиректору "Ростовводоканала" Евгению Юркину, осужденному за разглашение гостайны.

Как писал "Кавказский узел", в июне гендиректор "Ростовводоканала" Евгений Юркин был задержан, а затем арестован по подозрению в разглашении государственной тайны. В ноябре прошлого года суд приговорил его к 1,5 года колонии-поселения.

Дело бывшего генерального директора АО "Ростовводоканал" Евгения Юркина, осужденного за разглашение государственной тайны, поступило на рассмотрение Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, пишет 13 февраля "Коммерсант".

Так как дело связано с государственной тайной и слушается в закрытом режиме, информация о нем в картотеке суда скрыта.