Директор "Ростовводоканала" взят под стражу по делу о разглашении гостайны
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Суд в Ростове-на-Дону арестовал генерального директора «Ростовводоканала» Евгения Юркина, которого подозревают в разглашении государственной тайны.
Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 гожа суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего председателя совета директоров "Ростовводоканала" Георгия Светлицкого, признав его виновным в мошенничестве и легализации денежных средств.
Решением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону директор АО "Ростовводоканал" Евгений Юркин арестован до 14 августа. "Юркину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 14 августа включительно", - цитирует в сообщение объединенной пресс-служба судов региона «Интерфакс».
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О задержании Евгения Юркина сообщалось 24 июня. Его подозревают в разглашении государственной тайны, он проходит по части 1 статьи 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны» сообщил РИА «Новости» представитель суда. Отметим, что эта норма закона наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.
Юркин возглавил предприятие в сентябре 2023 года. До этого он долгое время работал в дочерней структуре компании, ООО «Водоканалстройкомплект», где начинал карьеру инженером, а затем стал генеральным директором. В дальнейшем он занимал пост заместителя гендиректора «Ростовводоканала» по инвестициям, совмещая его с управлением дочерней фирмой, пишет «Югополис».
Предшественник Юркина, Михаил Поркшеев был обвинен в превышении полномочий, из-за чего компания понесла убытки на сумму около пяти миллионов рублей. Несмотря на частичное признание вины и погашение ущерба, суд обязал его выплатить штраф в размере 190 тысяч рублей.
Дмитрий Кубрак, руководивший предприятием до Поркшеева, был приговорен в 2022 году к трем с половиной года в колонии общего режима. Суд признал его виновным в хищении средств компании, сообщает Donnews.ru.
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