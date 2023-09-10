10 сентября 2023, 02:59

Руководитель ростовского водоканала приговорен к пяти годам заключения

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего председателя совета директоров "Ростовводоканала" Георгия Светлицкого, признав его виновным в мошенничестве и легализации денежных средств.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2021 года председатель совета директоров "Ростовводоканала" Георгий Светлицкий был арестован на два месяца по доле о мошенничестве. По данным следствия, он, использовав свое служебное положение, похитил 204,2 миллиона рублей, принадлежавших "Ростовводоканалу".

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему председателю совета директоров АО "Ростовводоканал" Георгию Светлицкому, обвиняемому в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализации денежных средств (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ), пишет 9 сентября 1rnd.ru со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ.

По данным следствия, Светлицкий организовал хищение денежных средств в размере 204 миллионов рублей путем покупки у аффилированной с ним компании неликвидного имущества - канализационной трубы на улице Портовой. После этого правоохранительные органы также выявили факт легализации более 100 миллионов рублей, приобретенных в результате махинации, информирует "Коммерсант".

Суд приговорил Светлицкого к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено три года занимать руководящие посты в коммерческих предприятиях.

Комментариями Светлицкого по поводу решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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