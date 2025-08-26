×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:55, 26 августа 2025

Восемь беспилотников сбиты над Ростовской областью

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российские военные сбили за четыре часа 37 беспилотников самолетного типа, в том числе восемь - над территорией Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в Новошахтинске после атаки дронов в ночь на 21 августа произошло возгорание на промышленном предприятии, отчитался врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. 24 августа выяснилось, что речь идет о Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

Министерство обороны Российской Федерации отчиталось сегодня около 01.00 мск о сбитых вечером 25 августа над территорией страны беспилотниках.

По данным ведомства, всего за четыре часа с 20.00 мск до 00.00 мск было сбито 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в их числе восемь штук - над Ростовской областью.

Беспилотная опасность в регионе была объявлена примерно в 21.00 мск, отбоя на момент публикации не было.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:46, 25 августа 2025
Военный из Волгоградской области убит в зоне боевых действий
19:05, 25 августа 2025
Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована из-за видео в соцсетях
18:30, 25 августа 2025
Следователь из Черкесска убит в зоне СВО
17:49, 25 августа 2025
1
 Почти 30 человек отравились на базе отдыха в Дагестане
22:45, 24 августа 2025
Боец из Астраханской области убит в военной операции
11:48, 24 августа 2025
Власти назвали имена двух убитых в зоне СВО бойцов из Дагестана
Все события дня
Новости
Чиновник и жители у аварийного дома. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:55, 25 августа 2025
Предложение ростовских чиновников не устроило жителей аварийного дома
Дым от пожара в Новошахтинске. Скриншот фото из Telegram-канала Юрия Слюсаря от 24.08.25, https://t.me/Yuri_Slusar/2792?single
02:57, 25 августа 2025
Слюсарь отчитался о тушении пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов
09:48, 24 августа 2025
Минобороны отчиталось о 95 сбитых за ночь дронах
02:01, 23 августа 2025
Ростовский суд признал жителя Херсонской области виновным в госизмене
БПЛА над городом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:03, 20 августа 2025
268 ростовчан подали заявления на получение помощи после атаки дронов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Адам Кадыров (в центре) во время получения медали "Защитнику Чечни". Скриншот видео Телеграм-канал Kadyrov_95
25 августа 2025, 18:56
Коллекция наград Адама Кадырова пополнилась медалью "Защитнику Чечни"

Взрывное устройство, вмонтированное в икону. Скриншот видео РИА "Новости"
25 августа 2025, 17:55
Жительница Волгоградской области арестована в Крыму по делу о подготовке теракта

Верхний Ларс. Скриншот видео YouTube-канал Michael the Trucker https://ru.wikipedia.org/
25 августа 2025, 12:50
Министр экономики Армении отрицает проблемы с транспортировкой фруктов и овощей в Россию

Удаленная страница Маркова* на сайте "Единой России". Скриншот архивной копии по состоянию на 18.05 мск 22 августа https://archive.ph/X74mD
22 августа 2025, 21:20
"Единая Россия" удалила страницу Маркова* со своего сайта

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше