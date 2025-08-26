Восемь беспилотников сбиты над Ростовской областью

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российские военные сбили за четыре часа 37 беспилотников самолетного типа, в том числе восемь - над территорией Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в Новошахтинске после атаки дронов в ночь на 21 августа произошло возгорание на промышленном предприятии, отчитался врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. 24 августа выяснилось, что речь идет о Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

Министерство обороны Российской Федерации отчиталось сегодня около 01.00 мск о сбитых вечером 25 августа над территорией страны беспилотниках.

По данным ведомства, всего за четыре часа с 20.00 мск до 00.00 мск было сбито 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в их числе восемь штук - над Ростовской областью.

Беспилотная опасность в регионе была объявлена примерно в 21.00 мск, отбоя на момент публикации не было.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.