Предприятие в Ростовской области загорелось после атаки беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожар зафиксирован в Новошахтинске после атаки БПЛА. Горит промышленное предприятие.

Как писал "Кавказский узел", 182 пострадавших в результате атаки беспилотников в Сальске 29 июля получили выплаты от властей, при этом работы по восстановлению поврежденного жилья еще не завершены,

В Ростовской области в ночь на 21 августа зафиксирована атака в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его информации, в Новошахтинске на промышленном предприятии произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет, отметил Слюсарь.

Аэропорт Волгограда внезапно прекратил работу

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщил в 23.09 мск 20 августа представитель Росавиации в своем телеграм-канале.

По данным онлайн-табло аэропорта на 6.30 мск, задерживается вылет самолета с туристами в Анталью и два рейса в Москву. Также задерживаются два рейса из Москвы. Еще один рейс в столицу России, намеченный на 5.45 мск, был отменен.

Отметим, что пять беспилотников были сбиты в Ростовской области и один на Кубани в ночь на 20 августа. Власти сообщили об отсутствии разрушений и пострадавших.