Главная   /   Лента новостей
06:51, 21 августа 2025

Предприятие в Ростовской области загорелось после атаки беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожар зафиксирован в Новошахтинске после атаки БПЛА. Горит промышленное предприятие.

Как писал "Кавказский узел", 182 пострадавших в результате атаки беспилотников в Сальске 29 июля получили выплаты от властей, при этом работы по восстановлению поврежденного жилья еще не завершены,

В Ростовской области в ночь на 21 августа зафиксирована атака в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его информации, в Новошахтинске на промышленном предприятии произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет, отметил Слюсарь.

Аэропорт Волгограда внезапно прекратил работу

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщил в 23.09 мск 20 августа представитель Росавиации в своем телеграм-канале.

По данным онлайн-табло аэропорта на 6.30 мск,  задерживается вылет самолета с туристами в Анталью и два рейса в Москву. Также задерживаются два рейса из Москвы. Еще один рейс в столицу России, намеченный на 5.45 мск, был отменен.

Отметим, что пять беспилотников были сбиты в Ростовской области и один на Кубани в ночь на 20 августа. Власти сообщили об отсутствии разрушений и пострадавших. 

Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

