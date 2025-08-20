Шесть БПЛА сбиты ночью на юге России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять беспилотников сбиты в Ростовской области и один на Кубани, отчиталось Минобороны. Власти сообщили об отсутствии разрушений и пострадавших. Аэропорт Волгограда возобновил работу.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью для обеспечения безопасности полетов была ограничена работа волгоградского аэропорта.

В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами России 42 беспилотника, в том числе пять дронов в Ростовской области и один в Краснодарском крае, сообщило сегодня Минобороны в своем Telegram-канале.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник был уничтожен в Чертковском районе. "По предварительным данным, последствий на земле и пострадавших среди людей нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Волгограда отменены.

