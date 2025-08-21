Более 180 жителей Сальска получили выплаты после атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Единовременную помощь от властей в Сальске после атаки беспилотников получили 182 человека, жительнице разрушенного дома предоставили квартиру.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля на улице Островского в Сальске при атаке беспилотника был поврежден автомобиль, погиб водитель. Также в городе поврежден частный дом на улице Социалистической. Позже число погибших увеличилось до трех человек, при разминировании беспилотника в Сальске погибли два сапера. Власти сообщили, что повреждены 11 частных и 10 многоквартирных домов.

Пострадавшие в результате атаки беспилотников в Сальске 29 июля получили выплаты от властей, при этом работы по восстановлению поврежденного жилья еще не завершены, сообщил 20 августа глава Сальского района Владимир Березовский.

По словам чиновника, 182 жителя получили единовременные выплаты материальной помощи по 15 тысяч 675 рублей, в общей сложности пострадавшим выплачено 2,9 млн рублей.

“Жительнице разрушенного дома по улице Чернышевского администрацией города предоставлена 1-комнатная квартира в многоквартирном доме по улице Новостройка с выплатой 156 тысяч рублей в связи с утратой имущества первой необходимости”, - написал глава района в своем Telegram-канале.

Работы по ремонту повреждений, по словам Березовского, “продолжаются по мере поставок из Ростова-на-Дону и возможностей ремонтных бригад”. Пока заменено 112 окон из 201 подлежащего замене и восемь из 12 дверей, восстановлено 11 поврежденных кровель из 15 и три из шести заборов.

"Кавказский узел" также писал, что власти Ростова-на-Дону приняли от горожан 268 заявлений на материальную помощь после атаки беспилотников 14 августа.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.