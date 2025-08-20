×

03:03, 20 августа 2025

268 ростовчан подали заявлений на получение помощи после атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Ростова-на-Дону приняли 268 заявлений на получение материальной помощи от горожан после атаки беспилотников 14 августа.

Как писал "Кавказский узел", власти Ростова-на-Дону приняли 175 заявлений об ущербе имуществу от жителей домов, поврежденных во время атаки беспилотников 14 августа. Повреждения получили 20 зданий, сообщил глава региона. По данным на первую половину дня 15 августа число пострадавших составило 15 человек, состояние четверых оценивается как средней тяжести.

268 заявлений о выплате материальной помощи принято властями Ростова-на-Дону от граждан, которые пострадали в результате атаки беспилотника 14 августа, сообщила 19 августа пресс-служба правительства региона.

Специалисты обследовали более 2,6 тысячи квартир по 34 адресам, выполнено также обследование несущих конструкций и перекрытий поврежденного дома № 94/96 на улице Лермонтовской. Аварийная газовая служба восстановила газоснабжение во всех пяти многоквартирных домах, работы по замене окон и остеклению балконов продолжаются.

Общее число пострадавших в результате атаки составило 13.

Отметим, что 14 августа атакам беспилотников подверглись Волгоградская и Ростовская области. В Ростове-на-Дону повреждены 15 многоэтажек и один частный дом, 212 жителей поврежденных домов эвакуированы.

Автор: "Кавказский узел"

