Главная   /   Лента новостей
02:57, 25 августа 2025

Слюсарь отчитался о тущении пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тушение пожара на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов, по словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, продолжается, на помощь местным пожарным приехали коллеги из четырех регионов. Пока удалось сократить площадь возгорания.

Как писал "Кавказский узел", в Новошахтинске после атаки дронов в ночь на 21 августа произошло возгорание на промышленном предприятии, отчитался врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. При этом он уточнил, о каком предприятии идет речь. 23 августа администрация Новошахтинска сообщила о сложной обстановке на месте пожара.

Врио губернатора Ростовской области 24 августа в своем телеграм-канале сообщил о ситуации с пожаром на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, по его словам, площадь возгорания удалось сократить.

Помочь с тушением пожара приехали сотрудники МЧС из Краснодарского края, Калмыкии, Волгоградской и Московской областей. Всего в тушении участвуют 412 человек. Привлекались два пожарных поезда.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев сообщил, что проводится регулярный мониторинг состояния воздуха, ни одна проба не выявила превышения концентрации вредных веществ.

Напомним, ночью 6 июня 2024 года на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел пожар после того, как его атаковали беспилотники, он стала третьим с начала спецоперации на Украине.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод находится в восьми километрах от границы с ЛНР, следует из информации на сервисе "Яндекс. Карты". Предприятие остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России и единственным действующим НПЗ в Ростовской области, отметило 22 июня 2022 года издание 161.ru.

Так, 4 мая 2024 года на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов районе взорвался беспилотник. Огонь тогда был потушен сотрудниками предприятия, жертв и пострадавших не было.

Ранее, 22 июня 2022 года, работа Новошахтинского НПЗ была остановлена после пожара, на предприятии были обнаружены обломки двух беспилотников. После первого удара возник пожар на вакуумной установке, второй удар не привел к возгоранию. Жертв и пострадавших в результате пожара на НПЗ также не было. Завод возобновил работу 5 августа 2022 года.

Атака беспилотников на нефтезавод в Новошахтинске никак не скажется на боеспособности войск Южного военного округа и обеспечении их ГСМ, заявили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Автор: "Кавказский узел"

