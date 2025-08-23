×

16:58, 23 августа 2025

Красный Сулин на день остался без воды из-за пожара в Новошахтинске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министерство ЖКХ Ростовской области отключило подачу воды на Красный Сулин из-за тушения пожара в Новошахтинске, власти пообещали возобновить подачу воды к вечеру. Администрация Новошахтинска сообщила о сложной обстановке в месте пожара.

Как писал "Кавказский узел",  в Новошахтинске на промышленном предприятии после атаки дронов в ночь на 21 августа произошло возгорание на промышленном предприятии,отчитался врио губернатора Ростовской области.

В связи с необходимостью дополнительного объема воды для ликвидации аварийной ситуации на одном из предприятий города Новошахтинска была временно остановлена подача воды на город Красный Сулин, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничнока. "Водоснабжение будет восстановлено после наполнения резервуаров до необходимого уровня и опрессовки водовода", - пообещала она в своем Telegram-канале, не уточнив дату.

Администрация Красносулинского района отчиталась сегодня в 12.21 мск, что возобновлена подача воды на Красный Сулин с очистных сооружений «Водострой». "После опрессовки магистрального водовода и наполнения городских резервуаров водоснабжение будет осуществляться в штатном режиме. Ориентировочное время выполнения работ — 20:00. Для обеспечения красносулинцев водой в город прибыли автоцистерны Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области", - указано в сообщении.

Администрация Новошахтинская сообщила, что специалисты служб экстренного реагирования продолжают борьбу с возгоранием на новошахтинском предприятии. "Ситуация сложная", - говорится в сообщении.

"Сегодня утром специалистами Роспотребнадзора взяты заборы воздуха в районе многоквартирных домов по улице Можайского. Официальные результаты: Диоксид азота, оксид углерода, взвешенные частицы, диоксид серы, сероводород соответствуют нормативам. Радиационная обстановка тоже в норме (уровень гамма фона). На утро показатели в норме. Но ближе к вечеру, вместе со сменой направления ветра, ситуация может ухудшиться", - предупредили власти города.

Напомним, ночью 6 июня 2024 года на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел пожар после того, как его атаковали беспилотники., она стала третьей с начала спецоперации на Украине.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод находится в восьми километрах от границы с ЛНР, следует из информации на сервисе "Яндекс. Карты". Предприятие остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России и единственным действующим НПЗ в Ростовской области, отметило 22 июня 2022 года издание 161.ru.

Так, 4 мая 2024 года  на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов районе взорвался беспилотник. Огонь тогда был потушен сотрудниками предприятия, жертв и пострадавших не было.

Ранее, 22 июня 2022 года, работа Новошахтинского НПЗ была остановлена после пожара, на предприятии были обнаружены обломки двух беспилотников. После первого удара возник пожар на вакуумной установке, второй удар не привел к возгоранию. Жертв и пострадавших в результате пожара на НПЗ также не было. Завод возобновил работу 5 августа 2022 года.

Атака беспилотников на нефтезавод в Новошахтинске никак не скажется на боеспособности войск Южного военного округа и обеспечении их ГСМ, заявили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Автор: "Кавказский узел"

