50 заявлений на матпомощь поступило после атаки беспилотников в Ростове-на-Дону

В пункте временного размещения остаются 16 человек из домов, пострадавших после атаки беспилотника в центре Ростова-на-Дону. В ряде домов требуется ремонт, 50 жильцов написали заявления на предоставление единовременной помощи.

Как писал "Кавказский узел", не менее 15 человек эвакуированы из жилого дома в центре Ростова-на-Дону, где после падения беспилотника возник пожар. Всего повреждены семь домов, для жителей развернут пункт временного размещения.

Четыре группы специалистов проводят обследование домов на предмет повреждений после ночной атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону, сообщила глава администрации Ленинского района города Юлия Мищук.

"В пункте временного размещения у нас находятся 16 жильцов, это как раз те жильцы, которые не могут еще попасть в связи с оперативными действиями в свои дома. У нас в этом же здании действует штаб, с 1 сентября штаб будет работать в администрации Ленинского района. Здесь у нас круглосуточно работает врач, а также психолог. Наша задача сейчас этим жильцам максимально помочь - лекарствами, продуктами питания, одеждой", - приводит ее слова "интерфакс".

Уже приняты 50 заявлений на оказание единовременной материальной помощи, сообщила Мищук в своем телеграм-канале.

По ее словам, в одном из домов нужна полная замена конструкций кровли, замена перекрытия четвертого этажа и восстановление кирпичной кладки стен. В еще одном доме требуется заменить стропильную систему и настил кровли.К ремонту планируется приступить 1 сентября. Изготовление и монтаж новых окон начнется с 5 сентября. Также управляющие компании приступили к временному закрытию оконных проемов пленкой.

