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12:24, 7 июля 2025

Обломки дрона упали на территорию НПЗ в Краснодарском крае

Беспилотник. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возгорания после инцидента на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае не зафиксировано, пострадавших нет. 

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае военные обезвредили беспилотник, запущенный со стороны Украины. Еще семь дронов сбиты над Черным морем.

В Северском районе на территории Ильского НПЗ произошло падение обломков беспилотника, сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.

"В Северском районе на территории Ильского НПЗ произошло падение обломков БПЛА. Обломки беспилотника упали на территории одного из технологических цехов предприятия. Пострадавших нет, видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления - нет. На месте работают специальные и экстренные службы", - говорится в сообщении

Сообщение о происшествии поступило от диспетчера нефтеперерабатывающего завода в ночь на 7 июля.

Напомним, в ночь на 6 июля в Новороссийские военные отражали атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города. Минобороны отчиталось, что над Азовским морем сбит беспилотник, запущенный со стороны Украины.

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