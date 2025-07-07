Обломки дрона упали на территорию НПЗ в Краснодарском крае
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Возгорания после инцидента на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае не зафиксировано, пострадавших нет.
Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае военные обезвредили беспилотник, запущенный со стороны Украины. Еще семь дронов сбиты над Черным морем.
В Северском районе на территории Ильского НПЗ произошло падение обломков беспилотника, сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.
"В Северском районе на территории Ильского НПЗ произошло падение обломков БПЛА. Обломки беспилотника упали на территории одного из технологических цехов предприятия. Пострадавших нет, видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления - нет. На месте работают специальные и экстренные службы", - говорится в сообщении
Сообщение о происшествии поступило от диспетчера нефтеперерабатывающего завода в ночь на 7 июля.
Напомним, в ночь на 6 июля в Новороссийские военные отражали атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города. Минобороны отчиталось, что над Азовским морем сбит беспилотник, запущенный со стороны Украины.
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