Беспилотник сбит в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае военные обезвредили беспилотник, запущенный со стороны Украины. Еще семь дронов сбиты над Черным морем.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 6 июля в Новороссийские военные отражали атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города. Минобороны отчиталось, что над Азовским морем сбит беспилотник, запущенный со стороны Украины.

Минувшей ночью один беспилотник сбит в Краснодарском крае, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, всего за ночь военные уничтожили и перехватили 91 беспилотник, в том числе семь – над акваторией Черного моря. Отдельно ведомство упомянуло дрон, сбитый в Крыму. Остальные беспилотники обезврежены над территориями 12 областей за пределами ЮФО и СКФО.

Оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале сделал репост публикации Минобороны, не дополнив ее другими подробностями.

Напомним, в ночь на 4 июля в Ростовской области военные сбили 26 дронов. При этом в поселке Долотинка в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. В Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Для них открыты три пункта временного размещения.

В Новороссийске 3 мая в результате атаки дронов были повреждены жилые дома, ранения получили трое взрослых и двое детей. Власти сообщили, что повреждения во время атаки получили 192 квартиры, шесть квартир разрушены.