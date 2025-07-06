Беспилотник сбит над Азовским морем

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Военные сбили над Азовским морем беспилотник, запущенный со стороны Украины. В Новороссийске отменена угроза атаки безэкипажных катеров.

Как писал "Кавказский узел", в Новороссийские военные минувшей ночью отражали атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города.

Дежурные силы ПВО минувшей ночью сбили один беспилотник над акваторией Азовского моря, сообщило в 08.06 мск в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, за ночь уничтожены и перехвачены 120 беспилотников самолетного типа, из них 119 - за пределами регионов ЮФО и СКФО. Атаку безэкипажных катеров на Новороссийск ведомство не упомянуло.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в 06.33 мск объявил об отмене угрозы атаки. "Внимание! Отмена угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК)! Опасности для жителей Новороссийска нет!" – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в ночь на 5 июля в Ростовской области были сбиты два беспилотника, запущенных со стороны Украины.

Сутками ранее в Ростовской области сбили 26 дронов. При этом в поселке Долотинка в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. Из дома были эвакуированы 20 жильцов. В Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Для них открыты три пункта временного размещения.

В Новороссийске 3 мая в результате атаки дронов были повреждены жилые дома, ранения получили трое взрослых и двое детей. Власти сообщили, что повреждения во время атаки получили 192 квартиры, шесть квартир разрушены.