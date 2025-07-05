Минобороны отчиталось о двух сбитых дронах в Ростовской области

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Минувшей ночью военные сбили в Ростовской области два беспилотника, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Чертковском районе военные сбили по меньшей мере один беспилотник, запущенный со стороны Украины, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Ростовской области сбиты два украинских беспилотника, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно сообщению, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 дрона в 15 регионах. Ростовская область – единственный в этом списке регион юга России.

Напомним, в ночь на 4 июля военные в Ростовской области сбили 26 дронов. В поселке Долотинка в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. Из дома были эвакуированы 20 жильцов. В Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Для них открыты три пункта временного размещения.

В ночь на 1 июля беспилотники были сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также в Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области. В Таганроге в многоквартирном доме были разбиты окна и повреждены припаркованные автомобили, а в хуторе Веселом поврежден дом.