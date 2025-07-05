Беспилотник сбит в Ростовской области
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В Чертковском районе военные уничтожили беспилотник, запущенный со стороны Украины.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 4 июля военные в Ростовской области сбили 26 дронов. В поселке Долотинка в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. Из дома были эвакуированы 20 жильцов. В Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Для них открыты три пункта временного размещения.
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили в Чертковском районе беспилотник, запущенный со стороны Украины, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в 05.28 мск.
Напомним, в ночь на 1 июля беспилотники были сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также в Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области. В Таганроге в многоквартирном доме были разбиты окна и повреждены припаркованные автомобили, а в хуторе Веселый обломки сбитого дрона повредили дом.
В ночь на 25 июня были сбиты беспилотники в Азове, Таганроге и Родионово-Несветайском районе. В Азове повреждена кровля зернового склада в порту, а в Таганроге - здание спортивного комплекса "Авангард", школа и два дома.
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