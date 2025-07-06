Безэкипажные катера атаковали Новороссийск

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В Новороссийские военные на протяжении минувшей ночи отражали атаку безэкипажных катеров.

Как писал "Кавказский узел", в Новороссийске 3 мая в результате атаки дронов были повреждены жилые дома, ранения получили трое взрослых и двое детей. Власти сообщили, что повреждения во время атаки получили 192 квартиры, шесть квартир разрушены.

Днем 8 июня в Новороссийске объявляли угрозу ракетной атаки.

"В Новороссийске по береговой линии звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК). Особое внимание жителям первой первой береговой линии – не выходить на улицу! Находиться в помещении без стекол!" - написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале в 0.23 мск.

Спустя 20 минут глава города написал, что "идёт отражение атаки безэкипажных катеров". "Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности", - отметил он.

В результате в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской движение транспорта в Новороссийске было перекрыто. "Запрещено осуществлять прогулки по набережной!" - написал Кравченко в 00.51 мск.

"Жители Новороссийска сообщают о громких взрывах со стороны моря!, - говорится в 2.20 мск в телеграм-канале "Супер Новости Новороссийска". - В Новороссийске по всему городу запустили сирену!".

По данным канала на 3.25 мск, "в Южном районе Новороссийска очень громко".

Напомним, что в ночь на 4 июля атаке беспилотников подверглись минувшей ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области. В поселке Долотинка в результате атаки обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. Из дома эвакуированы 20 жильцов. В Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме в переулке Коллонтаевском.

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