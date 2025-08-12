Восстановлена подача электричества жителям Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Энергетики полностью восстановили подачу электричества в города и районы Дагестана, где она была прервана из-за непогоды.

Как писал "Кавказский узел", вечером 10 августа из-за непогоды было нарушено энергоснабжение Махачкалы, Каспийска, а также сел Унцукульского и Буйнакского районов. Спустя непродолжительное время подача электричества потребителям в Буйнакском районе и частично в Махачкале была восстановлена.

Вечером 11 августа энергетикам удалось восстановить подачу электричества в города и районы Дагестана, где из-за ухудшение погодных условий она была прервана, пишет "Интерфакс" со ссылкой на администрацию главы республики.

Изначально из-за непогоды без света осталась 131 тысяча человек в республике, всего 18 населенных пунктов, такие данные озвучил глава Дагестана Сергей Меликов. "Дагэнерго" рапортовал, что все потребители, "отключенные из-за ухудшения погодных условий, запитаны".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.