Дорогие подарки спортсменам показали оторванность Кадырова от нужд жителей Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кадыров пытается представить себя как лидер всех чеченцев, в том числе и проживающих за рубежом, что и показал очередной дорогой подарок Хамзату Чимаеву после победы в турнире UFC. Maybach стал частью пиар-стратегии, которая реализуется на фоне бедности населения республики.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий за ОАЭ, стал новым чемпионом организации в среднем весе, победив южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Рамзан Кадыров, встретивший в грозненском аэропорту Хамзата Чимаева, позировал перед журналистами с его чемпионским поясом и подарил спортсмену автомобиль Maybach. На видео из аэропорта Грозного он вручает свой чемпионский пояс Кадырову сразу после выхода из самолета, и тот позирует с ним перед журналистами, а затем передает пояс своему сыну Адаму. При этом Чимаеву вручают новый автомобиль, на котором он и уезжает из аэропорта - Mercedes-Maybach GLS 600.

Хамзат Чимаев пользуется особой благосклонностью Рамзана Кадырова. Так, в январе 2021 года Чимаев прилетел в Чечню, отменив бой на турнире UFC из-за подтвержденного теста на коронавирус. Кадыров сообщил о торжественном приеме бойца, добавив, что вручил ему ключи от автомобиля. В мае 2022 года глава Чечни был гостем на свадьбе спортсмена. Власти Чечни, заказывая у известных людей рекламу аккаунтов членов семьи Кадырова и его приближенных в соцсетях, финансировали раскрутку в том числе и аккаунта Чимаева.

Чеченский политолог Руслан Кутаев*, председатель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*, доктор юридических наук, профессор ВШЭ, исламовед Леонид Сюкияйнен, пиар-специалист Александр Лихтман, директор SMM-агентства, автор книги «TikTok без танцев» Ренат Янбеков прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" вручение автомобиля Maybach Хамзату Чимаеву.

Пиар-ход Кадырова обусловлен в первую очередь тем, что Чимаев чеченец, указал Руслан Кутаев*.

"Начнем с того, что Чимаев, чеченец, он из Надтеречного района, у него есть его родовое село. Где бы он не жил, в Швеции, в Америке, в ОАЭ - он своими корнями связан с Чечней. Не знаю как себя будут позиционировать потомки чеченцев проживающих в той же Швеции через несколько поколений, но Чимаев чеченец, он связан с Чечнёй и для него очень важно, что про него думают чеченцы. Не шведы, не арабы, а чеченцы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кутаев* полагает, что по мнению Чимаева, символом Чечни является Рамзан Кадыров. "Эта дружба Кадырову важна, чтобы было ощущение того, что он контролирует всех чеченцев во всем мире, и вот здесь как раз у них и внутренние настроения и ощущения совпадают", - сказал он.

В подавляющем большинстве известные чеченцы, так или иначе, все-таки связаны с Чечнёй, с родиной своей, а если они хотят иметь какие-то отношения с родиной, они никуда не денутся, они должны иметь отношения с Кадыровым

По словам политолога, есть чеченцы, которые, проживая за рубежом, имеют достижения в спорте, но они не хотят себя каким-то образом ассоциировать с Кадыровым.

"Но в то же время, в подавляющем большинстве известные чеченцы, так или иначе, все-таки связаны с Чечнёй, с родиной своей, а если они хотят иметь какие-то отношения с родиной, они никуда не денутся, они должны иметь отношения с Кадыровым. Кадыров им делает очень большие подарки, ценные часы, машины, квартиры. Поэтому, я думаю, что это две стороны, которые, в принципе, заинтересованы в дружбе", - считает Кутаев*.

По его мнению, Кадырову нравится быть на виду, делая такие подарки. "Все зависит от известности, от значимости победы. Подарок пропорционален тому, чем более известен человек. Турнир выше выиграл, значит и подарок тебе дают больше", - пояснил Кутаев.

Он не видит какого-то символизма в передаче пояса сыну Кадырова.

«Это что, корону передали? Наследное кольцо властителя? Это просто информационный повод. Сын Кадырова - мальчишка, он романтик. Для него самого Чимаев — авторитет, птица высокого полёта. И поэтому он и пояс взял, и медаль взял. Он от отца другие преференции получает", - сказал Кутаев.

Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды. Это произошло после того, как в сентябре 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой Адам избивает Никиту Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео". Также к 17 годам Адам Кадыров получил должности куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни, куратора оказания помощи Палестине.

Кадыров считает себя лидером всех чеченцев, отсюда его желание попиариться на успехах чеченцев, уверена Светлана Ганнушкина*.

"Дело в том, чьим лидером он себя считает. Чимаев не живет в России, выступал не под российским флагом. И то, что его сближает с Кадыровым, это его этническое происхождение. Он себя чувствует лидером не граждан, проживающим на его территории, а именно этнической группы. Всех чеченцев, где бы они ни были. И в этом чувстве причастности есть и положительное, и отрицательное. Положительное - это то чувство гордости, которое, например, испытывают от достижений знаменитых чеченцев. Но отрицательный момент это то, что на своей собственной территории предпочтение именно этой этнической группе, что порождает дискриминацию других. И то, что они чувствуют себя ответственными и вправе распоряжаться за теми, кто находится за пределами их территории. То есть за пределами их официально признанного влияния", - сказала она.

По словам правозащитницы, у жителей республики прежде всего может возникнуть вопрос: откуда деньги на такие подарки?

"Откуда? Какая у него зарплата, что он дарит какие-то совершенно невероятные подарки. Это средства чьи? Лично Рамзана Кадырова? У него какая-то все-таки должна быть ограниченная зарплата, как у государственного служащего. Считает ли он при этом кошелек своей республики своим личным кошельком, в его личном распоряжении. И как оформляются такие дары?", - указала Ганнушкина*.

Согласно постановлению правительства Чечни от 14 августа 2024 года, на 2025 год в республике установлен прожиточный минимум для трудоспособного населения - 18 556 рублей, для пенсионеров - 14 641 рублей. Цена Mercedes-Maybach GLS 600 в 2025 году составляет более 200 тысяч долларов (16,5 миллиона рублей), отмечает издание Car and Driver.

По её мнению, имидж Кадырова уже не зависит от таких акций с подарками. "Мне кажется, что у Кадырова уже создал определенный имидж, и уже ничего, что бы он ни сделал нового, на это не повлияет. Уже у каждого сложилось определенное представление о его уровне его культуры, о его представлении о мире. Кто-то разделяет это представление. А кто-то нет", - считает Ганнушкина*.

Есть общий принцип умеренности, усредненности, избежания крайности, избежания каких-то чрезмерностей в этом отношении. Особенно, если на фоне бедности населения

В традиционном фикхе вопрос о публичных подарках правителя спортсменам не рассматривался, указал Леонид Сюкияйнен.

"Какие-то материальные подношения в качестве поощрения каких-то достижений спортивных – это вполне возможно, допустимо, но они должны быть очень разумны и умеренны. Есть общий принцип умеренности, усредненности, избежания крайности, избежания каких-то чрезмерностей в этом отношении. Особенно, если на фоне бедности населения", - сказал он.

По словам исламоведа, зачастую спортсмены-мусульмане распоряжаются такими подарками, вознаграждениями в благотворительных целях.

"Когда был чемпионат мира по футболу, там здорово выступала команда Марокко. Очень далеко продвинулась, они получили очень большие премиальные. Чуть ли не вся команда приняла решение, что эти премиальные передать фонд помощи нуждающимся, я уж не помню точно кому. Такой подход поощряется",- отметил Сюкияйнен.

Он примазывается к чужой славе и как бы переносит славу этого бойца на себя

Это уже обычная практика, когда региональные лидеры чужие заслуги привязывают к своим, считает Александр Лихтман.

"При этом он мог бы и не "Майбах" подарить, а, например, пригласить к себе в дом и позаниматься там на велотренажёре. Любое действие было бы направлено в эту сторону. А "Майбах" говорит о привычках и размахе Рамзана Кадырова", - сказал он.

По мнению специалиста, такого рода действия играют роль пиара. "Он примазывается к чужой славе и как бы переносит славу этого бойца на себя", - считает Лихтман.

Рамзан Кадыров не раз дарил спортсменам дорогостоящие автомобили, в том числе и от имени фонда имени Кадырова. 11 октября 2018 года он поздравил дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над Конором Макгрегором и от имени фонда имени Кадырова вручил ему ключи от автомобиля Mercedes W222 стоимостью не менее шести миллионов рублей. В декабре 2021 года автомобиль Mercedes от Кадырова получил дагестанский боец ММА Магомед Анкалаев.

Глава Чечни не в первый раз публично поддерживает Чимаева, указал Ренат Янбеков.

"Ранее он поздравлял его со свадьбой и со значимыми изменениями в карьере. Поощрение спортсменов — часть публичного образа любого крупного чиновника. Надо понимать, что такие вещи ставятся «на поток» и во многом делаются по привычке. Череда встреч и награждений спортсменов, научных деятелей и ветеранов - это часть постоянного расписания политиков. Как деловые поездки и «проверка» разных проектов и объектов. В большей степени это позволяет «заполнить пустоту» между событиями, нежели чем помогает «набрать очки» у электората», - заявил он.

По словам специалиста, вопросы вызывают сами методы и избирательность, с которой награждения производятся.

"Майбах, это конечно, хорошая машина. Но как это выглядит в глазах обывателя? Как еще один фактор, демонстрирующий существенный разрыв между власть имущими и обычными людьми. Если рассматривать происходящее с точки зрения PR, надо принять как должное, что у Кадырова большая армия искренних почитателей. Но такими акциями он ее и ограничивает. Крутые тачки любят те же люди, которые любят крутые бои UFC. А чтобы круг почитателей расширился, надо менять и подход. Например, Майбах можно подарить без огласки, а на публике пригласить известного спортсмена, чтобы вместе помочь обычной семье или иным группам нуждающихся. Это прекрасно работало с Моргенштерном*. Общественность ему прощала всё: и сатанинские татуировки и громкие выходки, просто потому, что он иногда очень эффектно помогал нуждающимся. Если с Моргенштерном* такое работало, сработает и с региональным чиновником», - пояснил Янбеков.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp*8 сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.